Страсть в масках — 12 ярких фото с международного фестиваля танго в Колумбии

Танго зародилось в 1880-х годах в Ла-Плата — городе, расположенном на границе Аргентины и Уругвая. Примечательно, что первоначально этот танец считался преимущественно мужским. С годами он трансформировался в целый вид искусства.
В этом году пандемия внесла свои коррективы. Все участники фестиваля были в масках и соблюдали социальную дистанцию.
Однако это никак не отразилось на красоте и энергии мероприятия!
Зажигательные кадры с танцевального праздника в коронавирусную эпоху смотрите в нашей фотоленте!