Страсть в масках — 12 ярких фото с международного фестиваля танго в Колумбии

Каждый июнь колумбийский город Медельин на несколько дней превращается в огромный танцпол. Здесь проходит знаменитый на весь мир фестиваль танго.

Танго зародилось в 1880-х годах в Ла-Плата — городе, расположенном на границе Аргентины и Уругвая. Примечательно, что первоначально этот танец считался преимущественно мужским. С годами он трансформировался в целый вид искусства.

В этом году пандемия внесла свои коррективы. Все участники фестиваля были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

Однако это никак не отразилось на красоте и энергии мероприятия!

Зажигательные кадры с танцевального праздника в коронавирусную эпоху смотрите в нашей фотоленте!