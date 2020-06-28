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Страсть в масках — 12 ярких фото с международного фестиваля танго в Колумбии

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  • Аргентинское танго завоевало весь мир
  • Его танцуют на всех континентах, но проникнуться этой культурой можно только в Латинской Америке
  • Одно из мест, где танго имеет особое значение, – Медельин, второй по величине город Колумбии
  • Каждое лето здесь проводят Международный фестиваль танго
  • Нынешний фестиваль проходит в рамках специальных мер, направленных на то, чтобы остановить распространение нового коронавируса
  • Танцоры выступают в защитных масках, практикуют дистанцирование в обществе
  • Также, в целях безопасности, все спектакли были записаны за неделю до открытия Фестиваля, а сами выступления будут транслировать по телевидению с 21 по 28 июня
  • Танцоры разминаются перед выступлением на XIV Международном фестивале танго в Музее Метрополитен в Медельине
  • В фестивале принимают участие танцоры из разных частей света
  • Участников объединяет беззаветная любовь к танго
  • Нынешний фестиваль стал уже тринадцать первым по счету
© AFP 2018 / Joaquin Sarmiento
Танго возникло в 1880-х годах в Ла-Плата — местечке на границе Уругвая и Аргентины.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200628/14433615.html

Каждый июнь колумбийский город Медельин на несколько дней превращается в огромный танцпол. Здесь проходит знаменитый на весь мир фестиваль танго.

Танго зародилось в 1880-х годах в Ла-Плата — городе, расположенном на границе Аргентины и Уругвая. Примечательно, что первоначально этот танец считался преимущественно мужским. С годами он трансформировался в целый вид искусства.

В этом году пандемия внесла свои коррективы. Все участники фестиваля были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

Однако это никак не отразилось на красоте и энергии мероприятия!

Зажигательные кадры с танцевального праздника в коронавирусную эпоху смотрите в нашей фотоленте!




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