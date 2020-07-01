Последний день голосования по поправкам к Конституции РФ — фоторепортаж

Сегодня — заключительный день всероссийского голосования по вопросу необходимости изменения Основного закона страны. По данным ВЦИОМ, явка на голосовании превысила 55%.

Отдать свой голос приходят граждане России со всего мира и всех возрастов. В некоторые избирательные участки приходят даже со своими питомцами. Встретить можно не только домашних, но и диких животных.

Так, заместитель директора Барнаульского зоопарка пришел на участок не один, а с медвежонком Дашей.

Говоря о ходе голосования, следует отметить, что, к настоящему моменту, зафиксировано по меньшей 153 случая нарушения процедур. На горячую линию Общественной палаты поступило более 220 обращений. По данным фактам проводится проверка.

Напомним: общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, однако из-за пандемии COVID-19 его было решено отложить. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.

Между тем в некоторых регионах (Москва и Нижегородская область) страны было проведено дистанционное электронное голосование. Оно проходило с 25 по 30 июня.

Как проходит последний день голосования по поправкам к Конституции РФ — смотрите в нашей фотоленте!