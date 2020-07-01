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Последний день голосования по поправкам к Конституции РФ — фоторепортаж

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Sputnik
Женщина возле избирательного участка №8000 в городе Сухуме в Грузии, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200701/14454715/Posledniy-den-golosovaniya-po-popravkam-k-Konstitutsii-RF--fotoreportazh.html

Сегодня — заключительный день всероссийского голосования по вопросу необходимости изменения Основного закона страны. По данным ВЦИОМ, явка на голосовании превысила 55%.

Отдать свой голос приходят граждане России со всего мира и всех возрастов. В некоторые избирательные участки приходят даже со своими питомцами. Встретить можно не только домашних, но и диких животных.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин — россиянам: поправки к Конституции вступят в силу только при вашем одобрении

Так, заместитель директора Барнаульского зоопарка пришел на участок не один, а с медвежонком Дашей.

Говоря о ходе голосования, следует отметить, что, к настоящему моменту, зафиксировано по меньшей 153 случая нарушения процедур. На горячую линию Общественной палаты поступило более 220 обращений. По данным фактам проводится проверка.

Напомним: общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, однако из-за пандемии COVID-19 его было решено отложить. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.

Между тем в некоторых регионах (Москва и Нижегородская область) страны было проведено дистанционное электронное голосование. Оно проходило с 25 по 30 июня.

Как проходит последний день голосования по поправкам к Конституции РФ — смотрите в нашей фотоленте!

Теги:
Конституция РФ, голосование, Россия



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