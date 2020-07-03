Когда море было сушей: в Австралии нашли следы древних людей - фото

Группа археологов обнаружила в Западной Австралии несколько древних археологических объектов, ныне полностью покрытых водой. Их возраст насчитывает несколько тысяч лет.

Повышение уровня моря затопило 2,12 миллиона квадратных километров суши на континентальном шельфе, окружающем Австралию. Но ранее на этих землях жили многие поколения древних людей.

В течение четырех лет команда ученых исследовала затопленные территории. Они изучали навигационные карты, геологические карты и археологические памятники, расположенные на суше, чтобы определить перспективные районы, а затем изучали морское дно при помощи лазерных сканеров и гидролокаторов.

В результате на архипелаге Дампир удалось открыть два подводных объекта. Первый расположен на мысе Брюгьер (Bruguieres), на глубине 2,4 метра. Археологи заметили сотни артефактов, в том числе шлифовальные камни аборигенов.