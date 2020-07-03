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Когда море было сушей: в Австралии нашли следы древних людей - фото

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© REUTERS / Deep History of Sea Country Project & Flinders University, Maritime Archaeology Program
Общий вид области, где нашли подводные артефакты, датируемые тысячелетиями, когда морское дно было сушей, Австралия.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200703/14465621/Kogda-more-bilo-sushei-v-Avstralii-nashli-sledi-drevnih-ludei.html

В течение четырех лет команда ученых исследовала затопленные территории. Смотрите нашу фотоленту!

Группа археологов обнаружила в Западной Австралии несколько древних археологических объектов, ныне полностью покрытых водой. Их возраст насчитывает несколько тысяч лет.
Повышение уровня моря затопило 2,12 миллиона квадратных километров суши на континентальном шельфе, окружающем Австралию. Но ранее на этих землях жили многие поколения древних людей.

В течение четырех лет команда ученых исследовала затопленные территории. Они изучали навигационные карты, геологические карты и археологические памятники, расположенные на суше, чтобы определить перспективные районы, а затем изучали морское дно при помощи лазерных сканеров и гидролокаторов.

В результате на архипелаге Дампир удалось открыть два подводных объекта. Первый расположен на мысе Брюгьер (Bruguieres), на глубине 2,4 метра. Археологи заметили сотни артефактов, в том числе шлифовальные камни аборигенов.

Теги:
Австралия, природа, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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Когда море было сушей: в Австралии нашли следы древних людей - фото
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