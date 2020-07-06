Лунное затмение 5 июля — красочные фото со всех уголков Земли

Пятого июля 2020 года жители планеты стали свидетелями довольно редкого и зрелищного явления — полного лунного затмения.

Оно продлилось недолго (всего 3 часа 18 минут), но заставило на миг забыть обо всем земном и погрузиться в мир чего-то загадочного, но при этом невероятно манящего.

Существует много небылиц на тему того, что не следовало бы делать в полнолуние.

В частности, астрологи считают, что в этот делать лучше воздержаться от любых споров, конфликтов, а также неприятных встреч.

Кроме того, некоторые специалисты верят, что в день полнолуния нельзя смотреть фильмы ужасов и читать криминальную колонку. Отдельные рекомендации есть и для женщин: астрологи советовали забыть о салонных процедурах.

Впрочем, это все лишь суеверия.

Каким было лунное затмение в различных уголках Земли — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан!