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Жара, солнце, девушки — как прекрасный пол проводит лето

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© Sputnik / Viktor Drachev
Девушки на празднике Ивана Купалы на берегу залива Припяти в древнем белорусском Турове.
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Sputnik Узбекистан
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В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. В церковном календаре это дата связана со святыми Петром и Февронией.

Согласно традициям, 8 июля юные девушки собирали ромашки, затем сушили и делали из них чай. Поверье гласило, что если затем выпить этот напиток вдвоем со своим любимым, то чувства укрепятся.

Есть и другая традиция: издавна в этот день молодые девушки просили об удачном замужестве. Те же, у кого с родными происходил разлад, обращались к Богу о привнесении в семью мира и согласия.

Также 8 июля был обычай отмечать помолвку и собираться за столом большим семейством.

Сейчас, конечно, традициям следуют далеко не все, однако все же предлагаем посвятить фотоленту Sputnik Узбекистан прекрасному полу всех возрастов!




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