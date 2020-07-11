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Как выглядит столица в первые дни усиленного карантина

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (672)
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Sputnik Узбекистан
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С 10 июля по 1 августа в Узбекистане вновь усилили карантинные меры из-за резко увеличившегося количества заболевших.

С 10 июля по 1 августа в Узбекистане вновь усилили карантинные меры из-за резко увеличившегося количества заболевших.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (672)
Теги:
Национальная гвардия Узбекистана, ГАИ, Ташкент, Узбекистан, коронавирус, самоизоляция, Карантин



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