Как выглядит столица в первые дни усиленного карантина

С 10 июля по 1 августа в Узбекистане вновь усилили карантинные меры из-за резко увеличившегося количества заболевших.
С 10 июля по 1 августа в Узбекистане вновь усилили карантинные меры из-за резко увеличившегося количества заболевших.
С 10 июля по 1 августа в Узбекистане вновь усилили карантинные меры из-за резко увеличившегося количества заболевших.
Как выглядели бортпроводницы в прошлом столетии? Конечно, стандарты красоты за несколько десятилетий значительно изменились, но суть осталась прежней - легкость, стройность и миловидность.
В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. В церковном календаре это дата связана со святыми Петром и Февронией.
Даже если у вас сегодня плохое настроение, то оно скоро поднимется. Где и когда родились маленькие очаровашки медвежата и львята - смотрите нашу фотоленту!
Пятого июля 2020 года жители планеты стали свидетелями довольно редкого и зрелищного явления — полного лунного затмения.
На опубликованных кадрах Алламжонов рассказывает о проявившихся симптомах заболевания и о том, как обратился за медицинской помощью, когда его состояние ухудшалось.
Наиболее уязвимым слоям населения помогут продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости.
ЮНЕСКО призывает турецкие власти незамедлительно начать диалог, чтобы избежать отступления от универсальности этого исключительного наследия, сохранение которого будет рассмотрено Комитетом всемирного наследия на его следующей сессии.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik