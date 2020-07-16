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Нервы, маски и дистанция: как в разных странах сдают выпускные экзамены

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© REUTERS / China Daily
Экзаменатор раздает тестовые задания студентам на предварительном экзамене в Хандане, Китай.
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Sputnik Узбекистан
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Ежегодно лето становится настоящим испытанием для выпускников школ всего мира. Однако этот год стал по-настоящему жарким: коронавирус и введенные из-за него меры заставили поволноваться каждого.

Так, на входе у всех учащихся обязательно измеряли температуру. Кроме того, до экзаменов школьники допускались только в средствах индивидуальной защиты (обязательное требование — быть в маске и перчатках).

Одной из самых сложных задач в этот раз было обеспечить безопасную дистанцию между учениками. 

Между тем в некоторых странах поступили проще — организовали выпускные экзамены в режиме онлайн. А некоторые государства, как, например, Молдова, пошли еще дальше — там экзамены вовсе отметили!

Однако в большинстве стран финальные испытания все же состоялись. 

Какие были приняты меры предосторожности в разных точках мира и эмоции выпускников — все это смотрите в нашей фотоленте!




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Нервы, маски и дистанция: как в разных странах сдают выпускные экзамены
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