Нервы, маски и дистанция: как в разных странах сдают выпускные экзамены

Ежегодно лето становится настоящим испытанием для выпускников школ всего мира. Однако этот год стал по-настоящему жарким: коронавирус и введенные из-за него меры заставили поволноваться каждого.

Так, на входе у всех учащихся обязательно измеряли температуру. Кроме того, до экзаменов школьники допускались только в средствах индивидуальной защиты (обязательное требование — быть в маске и перчатках).

Одной из самых сложных задач в этот раз было обеспечить безопасную дистанцию между учениками.

Между тем в некоторых странах поступили проще — организовали выпускные экзамены в режиме онлайн. А некоторые государства, как, например, Молдова, пошли еще дальше — там экзамены вовсе отметили!

Однако в большинстве стран финальные испытания все же состоялись.

Какие были приняты меры предосторожности в разных точках мира и эмоции выпускников — все это смотрите в нашей фотоленте!