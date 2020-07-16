Нервы, маски и дистанция: как в разных странах сдают выпускные экзамены

Так, на входе у всех учащихся обязательно измеряли температуру. Кроме того, до экзаменов школьники допускались только в средствах индивидуальной защиты (обязательное требование — быть в маске и перчатках).
Одной из самых сложных задач в этот раз было обеспечить безопасную дистанцию между учениками.
Между тем в некоторых странах поступили проще — организовали выпускные экзамены в режиме онлайн. А некоторые государства, как, например, Молдова, пошли еще дальше — там экзамены вовсе отметили!
Однако в большинстве стран финальные испытания все же состоялись.
Какие были приняты меры предосторожности в разных точках мира и эмоции выпускников — все это смотрите в нашей фотоленте!