Последствия природной стихии в Японии - фото

Разрушительное наводнение, обрушившееся в начале на июля на Японию, оставило серьезные последствия. Смотрите в фотоленте снимки с места трагедии.

Число жертв стихии в Японии достигло 76 человек, сообщили местные СМИ, основываясь на полученных данных с места бедствия.

Наводнения и оползни, в результате которых более 15 тысяч домов оказались разрушены, произошли из-за непрекращающихся уже вторую неделю ливней преимущественно на юго-западе страны.

Синоптики предупреждают, что до конца недели ждать окончания дождей не стоит, но и во время затишья непогоды нужно не терять бдительности - достаточно незначительного колебания, чтобы вызвать оползень пропитанной водой почвы.