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Последствия природной стихии в Японии - фото

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  • Юго-запад Японии пострадал от крупного наводнения, вызванного ливневыми дождями. На фото - река Кумагава вышла из берегов и затопила населенные пункты в префектуре Кумамото на юге страны
  • Количество жертв наводнения достигло 76 человек. На фото - служащие Сил самообороны Японии спасают местных жителей от наводнения на юге страны в городе Омута, префектура Фукуока
  • Синоптики предупреждают - дожди могут продолжиться, а значит существует и дальнейшая угроза новых оползней и наводнений. На фото - затопленный город Хитоёси в префектуре Кумамото
  • Такие разрушительные последствия вызвали не прекращавшиеся долгое время проливные дожди. На фото - поврежденная дорога в городе Кумамура в префектуре Кумамото
  • В результате наводнений и оползней оказались разрушены более 15 тысяч домов. На фото - разрушения в городе Кумамура в префектуре Кумамото, юго-запад Японии
  • В результате наводнения более шести тысяч домашних хозяйств остались без электричества в префектурах Кумамото, Оита и Кагосима. На фото - разрушения в городе Кумамура, префектура Кумамото
  • Ливни и грозы не прекращались на юго-западе Японии в течение двух недель. На фото - разрушения в городе Хитоёси, префектура Кумамото
  • К ликвидации последствий наводнения были привлечены полицейские и солдаты Сил самообороны Японии. На фото - полицейские помогают жителям выбраться из затопленного района в городе Омута, префектура Фукуока, юг Японии
  • До сих пор 13 человек числятся пропавшими без вести. На фото - люди смотрят на вышедшую из берегов после сильных дождей реку Кумагава в городе Кумамура. Префектура Кумамото, юго-запад Японии
  • Такие разрушения оставили после себя бурные потоки Кумагавы, реки с самым быстрым течением в Японии, в городе Кумамура, префектура Кумамото
  • Поисково-спасательные операции на месте бедствия велись много дней. Хотя критическими при поиске живых людей считаются первые 72 часа после начала наводнения. На фото - разрушения в городе Кумамура, префектура Кумамото, юго-запад Японии.
  • Наводнение началось на юге Японии и затем охватило северную часть острова Кюсю. На фото - разрушения в городе Кумамура, префектура Кумамото
  • Больше всего погибших - более 50 человек - пришлось на префектуру Кумамото. На фото - разрушения в городе Хитоёси, префектура Кумамото, юго-запад Японии
  • В пострадавших от наводнения районах Японии приостановлено железнодорожное и автобусное сообщение. На фото - разрушения в городе Кумамура, префектура Кумамото, юго-запад страны
  • В результате наводнения люди, живущие в горных районах, остались без телефонной связи и водоснабжения. На фото - женщина пытается расчистить территорию у своего дома в городе Хитоёси в префектуре Кумамото, юго-запад Японии
  • Река Кумагава не единственная, которая вышла из берегов в результате проливных дождей. Другая река - Тикуго, тоже угрожает населенным пунктам. На фото - разрушения в городе Хитоёси в префектуре Кумамото
  • Дожди на юго-западе Японии могут продлиться до конца недели и потом снова возобновиться, предупреждают синоптики. На фото - затопленные улицы в городе Хитоёси в префектуре Кумамото
© REUTERS / KYODO
Юго-запад Японии пострадал от крупного наводнения, вызванного ливневыми дождями. На фото - река Кумагава вышла из берегов и затопила населенные пункты в префектуре Кумамото на юге страны.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200717/14566685.html

Разрушительное наводнение, обрушившееся в начале на июля на Японию, оставило серьезные последствия. Смотрите в фотоленте снимки с места трагедии.

Число жертв стихии в Японии достигло 76 человек, сообщили местные СМИ, основываясь на полученных данных с места бедствия.

YouTube / RT на русском
Японию охватили сильнейшие паводки и оползни — кадры последствий стихии

Наводнения и оползни, в результате которых более 15 тысяч домов оказались разрушены, произошли из-за непрекращающихся уже вторую неделю ливней преимущественно на юго-западе страны.

Синоптики предупреждают, что до конца недели ждать окончания дождей не стоит, но и во время затишья непогоды нужно не терять бдительности - достаточно незначительного колебания, чтобы вызвать оползень пропитанной водой почвы.




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