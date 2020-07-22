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Король Ночи или Джокер: лучшие косплеи Comic-Con последних лет - фотолента

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© AP Photo / Invision / Denis Poroy
Мужчина в костюме Джокера на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, 2012 год.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200722/14598493/Korol-Nochi-ili-Joker-luchshie-cosplei-Comic-Con-photo.html

В честь виртуального открытия фестиваля предлагаем вам посмотреть на лучшие косплеи последних лет в нашей фотоленте!

Главный гиковский фестиваль планеты Comic-Con International в 2020 году не состоится в традиционном виде из-за пандемии коронавируса. Вместо этого организаторы проведут мероприятие в онлайн-режиме.

Теперь фестиваль называется Comic-Con@Home и стартует уже сегодня и продлится до 26 июля.

Приятная новость - он будет полностью бесплатным: то есть виртуальный выставочный зал сможет посетить каждый желающий.

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Напомним, Comic-Con изначально задумывался как выставка комиксов и связанного с ними популярного искусства. Является крупнейшим фестивалем подобного рода, проходящим в США, и третьим в мире после Комикета в Японии и Международного фестиваля комиксов в Ангулеме во Франции.

В честь виртуального открытия фестиваля предлагаем вам посмотреть на лучшие косплеи последних лет в нашей фотоленте!

Теги:
аниме, США, США, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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Король Ночи или Джокер: лучшие косплеи Comic-Con последних лет - фотолента
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