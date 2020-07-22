Король Ночи или Джокер: лучшие косплеи Comic-Con последних лет - фотолента

В честь виртуального открытия фестиваля предлагаем вам посмотреть на лучшие косплеи последних лет в нашей фотоленте!

Главный гиковский фестиваль планеты Comic-Con International в 2020 году не состоится в традиционном виде из-за пандемии коронавируса. Вместо этого организаторы проведут мероприятие в онлайн-режиме.

Теперь фестиваль называется Comic-Con@Home и стартует уже сегодня и продлится до 26 июля.

Приятная новость - он будет полностью бесплатным: то есть виртуальный выставочный зал сможет посетить каждый желающий.

Напомним, Comic-Con изначально задумывался как выставка комиксов и связанного с ними популярного искусства. Является крупнейшим фестивалем подобного рода, проходящим в США, и третьим в мире после Комикета в Японии и Международного фестиваля комиксов в Ангулеме во Франции.

В честь виртуального открытия фестиваля предлагаем вам посмотреть на лучшие косплеи последних лет в нашей фотоленте!