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Первый за 86 лет намаз в мечети Айя-София — фотолента

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  • Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пятничной молитве в соборе Святой Софии в Стамбуле
  • Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
  • Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
  • Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
  • Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
  • Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
  • Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
  • Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
  • Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
  • Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
  • Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
  • Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
  • Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
  • Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Emre Öz
В Айя-Софии впервые за 86 лет был совершен пятничный намаз.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200725/14624073.html

В соборе Святой Софии, превращенном решением турецких властей в мечеть, 24 июля прошел первый с 1934 года пятничный намаз.

В молитве принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства произнес первую суру из Корана "Аль-Фатиху" перед началом богослужения, которое транслировалось на установленных на площади больших экранах. Собравшиеся там верующие приветствовали лидера своей страны возгласами "Аллах Акбар".

Собор Святой Софии в Стамбуле
Sputnik
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После намаза доступ в храм открыли для всех желающих. Перед входом в центральный зал Айя-Софии нужно снимать обувь, как при посещении мечетей. На полу расстелены ковры.

Собор Святой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453-м собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги:
намаз, собор Святой Софии в Турции, Ислам, мусульмане, Стамбул, Турция



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Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
Первый за 86 лет намаз в мечети Айя-София — фотолента
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