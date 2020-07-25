Первый за 86 лет намаз в мечети Айя-София — фотолента

В соборе Святой Софии, превращенном решением турецких властей в мечеть, 24 июля прошел первый с 1934 года пятничный намаз.

В молитве принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства произнес первую суру из Корана "Аль-Фатиху" перед началом богослужения, которое транслировалось на установленных на площади больших экранах. Собравшиеся там верующие приветствовали лидера своей страны возгласами "Аллах Акбар".

После намаза доступ в храм открыли для всех желающих. Перед входом в центральный зал Айя-Софии нужно снимать обувь, как при посещении мечетей. На полу расстелены ковры.

Собор Святой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453-м собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.