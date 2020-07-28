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Самые невероятные бассейны мира — фотолента

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  • Девушка на краю бассейна в индонезийском городе Убуд.
  • Люди плавают в открытом бассейне на реке Шпрее в Берлине.
  • Природный бассейн Devil's Pool (Дьявольский бассейн) в водопаде Виктория.
  • Вид на отель Joule и на бассейн на фасаде здания в Далласе.
  • Природный бассейн у водопада Хавасу в Аризоне.
  • Вид на бассейн Tinside lido на юго-западе Англии.
  • Плавательный бассейн в Австралии.
  • Винный спа-курорт в Японии.
  • Безбрежный бассейн на вершине сингапурского небоскреба.
  • Туристы плавают в сеноте у древнего города майя Чичен-Ица.
  • Вид на самый большой на Земле плавательный бассейн, Чили.
  • Вид на переливной бассейн на Бали.
  • Обучение фридайвингу в бассейне Y-40 The Deep Joy, Италия.
  • Бассейн Клеопатры в Турции.
  • Бассейн у пятизвездочного отеля Mriya Resort & Spa в Ялте.
© Depositphotos / Olegbreslavtsev
Девушка на краю бассейна в индонезийском городе Убуд.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200728/14638374.html

Бассейны, где можно заняться фридайвингом, полюбоваться панорамным видом на джунгли или современный многомиллионый город — отдых в таких местах точно запомнится надолго. Какое из них выбрали бы вы?

Пока границы закрыты из-за коронавируса и нет возможности посетить удивительные места за пределами своей страны, предлагаем вам полюбоваться фотографиями, от которых захватывает дух.

Вы увидите природный бассейн Devil's Pool в водопаде Виктория, бассейн на вершине сингапурского небоскреба, сенот у древнего города майя Чичен-Ица и многое другое.

Смотрите фотоленту!

Теги:
фотография, фотолента, бассейн



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Девушка на краю бассейна в индонезийском городе Убуд.
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