Самые невероятные бассейны мира — фотолента

Бассейны, где можно заняться фридайвингом, полюбоваться панорамным видом на джунгли или современный многомиллионый город — отдых в таких местах точно запомнится надолго. Какое из них выбрали бы вы?

Пока границы закрыты из-за коронавируса и нет возможности посетить удивительные места за пределами своей страны, предлагаем вам полюбоваться фотографиями, от которых захватывает дух.

Вы увидите природный бассейн Devil's Pool в водопаде Виктория, бассейн на вершине сингапурского небоскреба, сенот у древнего города майя Чичен-Ица и многое другое.

Смотрите фотоленту!