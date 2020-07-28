Самые невероятные бассейны мира — фотолента

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Бассейны, где можно заняться фридайвингом, полюбоваться панорамным видом на джунгли или современный многомиллионый город — отдых в таких местах точно запомнится надолго. Какое из них выбрали бы вы?
Пока границы закрыты из-за коронавируса и нет возможности посетить удивительные места за пределами своей страны, предлагаем вам полюбоваться фотографиями, от которых захватывает дух.
Вы увидите природный бассейн Devil's Pool в водопаде Виктория, бассейн на вершине сингапурского небоскреба, сенот у древнего города майя Чичен-Ица и многое другое.
Смотрите фотоленту!