Маски как новый тренд: в Сеуле прошел необычный показ мод — фото

На Korea Mask Fashion show, которое прошло в Сеуле, все модели были в масках. И отнюдь не из соображений безопасности. Сегодня медицинские маски стали стильным аксессуаром, который является неотъемлемой частью общего лука.

Как отметили организаторы показа, их цель — популяризировать средства защиты и лишний раз показать, что их можно красиво сочетать с одеждой.

Ранее показы с закрытыми лицами моделей проходили в Париже и Шанхае.

Каким запомнилось Korea Mask Fashion show — смотрите в нашей фотоленте!