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Маски как новый тренд: в Сеуле прошел необычный показ мод — фото

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  • На Korea Mask Fashion show, которое прошло в Сеуле, все модели были в масках
  • Маски стали не только средством защиты от коронавируса, но и превратились в модный аксессуар
  • Критики отмечают: показ стал началом нового тренда в моде, хотя до этого маски довольно часто носили на фэшн-показах и в центре внимания они оказались не впервые
  • Дизайнеры сочетали аксессуары как с традиционными, так и с современными нарядами
  • Модель на первом модном показе дизайнерских масок в Сеуле
  • Цель мероприятия - популяризация средства защиты
  • Теперь модники и модницы повсюду могут ходить в масках, которые не противоречат моде
  • Модели на первом модном показе дизайнерских масок в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
На Korea Mask Fashion show, которое прошло в Сеуле, все модели были в масках.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200729/14650342.html

На Korea Mask Fashion show, которое прошло в Сеуле, все модели были в масках. И отнюдь не из соображений безопасности. Сегодня медицинские маски стали стильным аксессуаром, который является неотъемлемой частью общего лука.

Как отметили организаторы показа, их цель — популяризировать средства защиты и лишний раз показать, что их можно красиво сочетать с одеждой. 

Ранее показы с закрытыми лицами моделей проходили в Париже и Шанхае.

Каким запомнилось Korea Mask Fashion show — смотрите в нашей фотоленте!




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Модель на первом модном показе дизайнерских масок в Сеуле
Маски как новый тренд: в Сеуле прошел необычный показ мод — фото
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