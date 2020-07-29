Маски как новый тренд: в Сеуле прошел необычный показ мод — фото

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200729/14650342.html
На Korea Mask Fashion show, которое прошло в Сеуле, все модели были в масках. И отнюдь не из соображений безопасности. Сегодня медицинские маски стали стильным аксессуаром, который является неотъемлемой частью общего лука.
Как отметили организаторы показа, их цель — популяризировать средства защиты и лишний раз показать, что их можно красиво сочетать с одеждой.
Ранее показы с закрытыми лицами моделей проходили в Париже и Шанхае.
Каким запомнилось Korea Mask Fashion show — смотрите в нашей фотоленте!