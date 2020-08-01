В условиях пандемии: как проходит паломничество в Мекке

Хадж в Саудовской Аравии в этом году проходит по особым правилам. Их были вынуждены установить из-за распространения коронавируса по всему миру. Как именно мусульмане осуществляют паломничество в Мекку - смотрите в фотоленте Sputnik Таджикистан.

Ежегодно на хадж в Мекку приезжают более двух миллионов паломников со всего мира, но в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации власти Саудовской Аравии решили ограничить допуск к святыням.

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Ожидается, что святыни в Мекке и Медине посетят до 10 тысяч человек. В паломничестве могут принять участие подданные королевства и иностранные граждане, въехавшие в страну до ввода ограничений по коронавирусу.

В первую очередь к паломничеству допущены мусульмане, сдавшие тесты на коронавирус и получившие отрицательные результаты. Кроме того, во время хаджа следует соблюдать дистанцию в 1,5 метра и носить маски.

При этом в хадже запрещено участие мусульман старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. После возвращения домой все паломники обязаны будут пройти 14-дневный карантин.

Кроме того, в этом году запрещено прикасаться к Каабе, главной святыне Мекки, которая находится во дворе Заповедной мечети.