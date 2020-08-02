Россия празднует 90-летие ВДВ — фотолента

2 августа — важная дата для каждого десантника, как в России, так и в других странах СНГ. Сегодня отмечается День Воздушно-десантных войск.

В этом году исполняется 90 лет со дня образования десантного подразделения в войсках РФ.

В современной России праздник отмечается с 2006 года. Соответствующий указ в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства подписал президент Владимир Путин.

Воздушно-десантные войска также называют "крылатая пехота" и "голубые береты". Главный лозунг военнослужащих этого подразделения: "Никто, кроме нас!"

Ежегодно 2 августа десантники устраивают массовые торжества: это и концерты, и благотворительные акции, и гуляния, и традиционные купания в фонтанах.

Правда, в этом году все обстоит немного иначе из-за пандемии, однако мало, что может омрачить дух праздника!