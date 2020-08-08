Война 08.08.08: кадры из сожженного Цхинвала

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Была разрушена часть ее столицы Цхинвала.

Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона, пишет Sputnik Южная Осетия.

Сегодня события той пятидневной войны вспоминают как в Южной Осетии и Абхазии, так и в Грузии. Абхазский президенте Аслан Бжания в телеграмме главе югоосетинского государства Анатолию Бибилову отметил, что 8 августа 2008 года войдет в историю "как трагическая, в то же время героическая дата".

"Отважные сыны и дочери Южной Осетии дали достойный отпор грузинским захватчикам, ворвавшимся под покровом ночи в мирный город Цхинвал", — говорится в телеграмме.

По данным пресс-служб грузинских госведомств, представители властей страны также почтили память погибших. Президент Саломе Зурабишвили, министр обороны и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия приняли участие в церемонии опущения флага на здании президентской резиденции. Премьер-министр Георгий Гахария и другие члены Кабмина возложили цветы к мемориалу погибшим.

Напомним, 26 августа 2008-го Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

В субботу зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, который в то время занимал пост президента, заявил: если бы РФ не встала на защиту Абхазии и Южной Осетии, Закавказье превратилось бы в пороховую бочку. То решение было непростым, но единственно возможным, отметил он.

Также Медведев добавил, что Россия всегда выступала за мир и стабильность в соседних странах и при этом никогда не допустит нападения на своих граждан.