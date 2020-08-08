17:11 08 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.46
  • EUR12021.09
  • USD10209.86
Поиск
Фото

Война 08.08.08: кадры из сожженного Цхинвала

Получить короткую ссылку
33 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня Град Южную Осетию. Была разрушена часть ее столицы Цхинвала.
  • В подвале больницы Цхинвала.
  • Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
  • Цхинвал.
  • Жилой дом на Привокзальной площади в Цхинвале.
  • Танк Баранкевича.
  • Жилой дом на улице Героев в Цхинвале.
  • Эвакуация детей. Вывезти смогли не всех.
  • В подвале.
  • Пионерский парк в Цхинвале.
  • Цхинвал.
  • Цхинвал.
  • Цхинвал, разрушенное здание ГОВД.
  • Сожженный Цхинвал.
  • Неразорвавшийся снаряд в стене.
  • Жители города укрываются в подвале больницы.
  • Жители Цхинвала приветствуют российских военных.
  • Бои в Цхинвале.
  • Дети — жители Цхинвала.
  • Цхинвал в августе 2008 года.
  • Российские войска.
  • Улицы Цхинвала.
  • Цхинвал, август 2008 года.
  • Один из журналистов обнаружил снаряд.
  • Полевой госпиталь в Цхинвале.
  • Надпись на заборе в Цхинвале.
© Sputnik / Ревмира Алборова
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Была разрушена часть ее столицы Цхинвала.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200808/14730677.html

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Была разрушена часть ее столицы Цхинвала.

Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона, пишет Sputnik Южная Осетия.

Сегодня события той пятидневной войны вспоминают как в Южной Осетии и Абхазии, так и в Грузии. Абхазский президенте Аслан Бжания в телеграмме главе югоосетинского государства Анатолию Бибилову отметил, что 8 августа 2008 года войдет в историю "как трагическая, в то же время героическая дата". 

"Отважные сыны и дочери Южной Осетии дали достойный отпор грузинским захватчикам, ворвавшимся под покровом ночи в мирный город Цхинвал", — говорится в телеграмме.

По данным пресс-служб грузинских госведомств, представители властей страны также почтили память погибших. Президент Саломе Зурабишвили, министр обороны и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия приняли участие в церемонии опущения флага на здании президентской резиденции. Премьер-министр Георгий Гахария и другие члены Кабмина возложили цветы к мемориалу погибшим.

Напомним, 26 августа 2008-го Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. 

В субботу зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, который в то время занимал пост президента, заявил: если бы РФ не встала на защиту Абхазии и Южной Осетии, Закавказье превратилось бы в пороховую бочку. То решение было непростым, но единственно возможным, отметил он.

Также Медведев добавил, что Россия всегда выступала за мир и стабильность в соседних странах и при этом никогда не допустит нападения на своих граждан.

Теги:
фотолента, Россия, война, Южная Осетия, Грузия



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Дети — жители Цхинвала.
Война 08.08.08: кадры из сожженного Цхинвала
Самодельный пароход: как сбылась детская мечта инженера из Ульяновки
По реке на самодельном пароходе: как инженер исполнил свою детскую мечту — видео
Инфографика: Постсоветские страны по численности вооруженных сил
Вооруженные силы в странах бывшего СССР



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться