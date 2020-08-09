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75 лет со дня атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — фотолента

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© AFP 2018 / Philip Fong
Люди в Парке мира в Нагасаки во время памятных мероприятий, 9 августа.
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Sputnik Узбекистан
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В Японии почтили память жертв одного из самых бесчеловечных событий в истории — атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Сброс снарядов был осуществлен 6 и 9 августа 1945 года при приказу американского президента Гарри Трумэна. 

Изначально в аппарате президента планировали сбросить бомбы на рисовые поля с тем расчетом, что там почти нет людей.

Однако Трумэн посчитал, что для того, чтобы достичь желаемого эффекта, а именно показать свою силу всему миру, необходимы более жесткие меры. 

Спутник_Трагедия Хиросимы: атомный взрыв 6 августа 1945 года
РИА Новости
Трагедия в Хиросиме: 75 лет боли. Архивные кадры

Первый удар был нанесен утром 6 августа по Хиросиме. Мощность взрыва была настолько сильной, что около 100 тысяч жителей в одно мгновение превратились в пыль. Однако это был не конец.

Ядерный гриб виднелся на расстоянии 600 километров, уровень радиации в регионе зашкаливал. Позднее именно от нее погибли еще десятки тысяч местных жителей. 

Вторая бомба была сброшена на Нагасаки 9 августа. По мощности взрыва этот удар превосходил тот, что был нанесен по Хиросиме. До конца 1945 года от ранений и болезней скончались свыше 140 тысяч жителей города.

Всего, по данным специалистов, жертвами ужасных бомбежек, стали примерно 450 тысяч японцев.

Данное событие считается одним из самых трагичных периодов в истории не только страны, но и всего человечества. Сегодня по прошествии 75 лет местные жители все еще хранят память о национальной трагедии.

Подробнее о том, как почтили память жертв бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — смотрите в фотоленте.

Теги:
бомбежка, Япония, США



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