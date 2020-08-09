75 лет со дня атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — фотолента

В Японии почтили память жертв одного из самых бесчеловечных событий в истории — атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Сброс снарядов был осуществлен 6 и 9 августа 1945 года при приказу американского президента Гарри Трумэна.

Изначально в аппарате президента планировали сбросить бомбы на рисовые поля с тем расчетом, что там почти нет людей.

Однако Трумэн посчитал, что для того, чтобы достичь желаемого эффекта, а именно показать свою силу всему миру, необходимы более жесткие меры.

Первый удар был нанесен утром 6 августа по Хиросиме. Мощность взрыва была настолько сильной, что около 100 тысяч жителей в одно мгновение превратились в пыль. Однако это был не конец.

Ядерный гриб виднелся на расстоянии 600 километров, уровень радиации в регионе зашкаливал. Позднее именно от нее погибли еще десятки тысяч местных жителей.

Вторая бомба была сброшена на Нагасаки 9 августа. По мощности взрыва этот удар превосходил тот, что был нанесен по Хиросиме. До конца 1945 года от ранений и болезней скончались свыше 140 тысяч жителей города.

Всего, по данным специалистов, жертвами ужасных бомбежек, стали примерно 450 тысяч японцев.

Данное событие считается одним из самых трагичных периодов в истории не только страны, но и всего человечества. Сегодня по прошествии 75 лет местные жители все еще хранят память о национальной трагедии.

Подробнее о том, как почтили память жертв бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — смотрите в фотоленте.