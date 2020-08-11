17:08 11 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.65
  • EUR12059.09
  • USD10231.71
Поиск
Фото

Вторая ночь протестов в Беларуси после выборов — 18 сильных снимков

Получить короткую ссылку
105 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Полиция во время протестов в Минске после президентских выборов
  • Девушка во время протестов в Минске после президентских выборов
  • Протесты и беспорядки в Минске после президентских выборов
  • Раненый протестующий во время беспорядков в Минске после президентских выборов
  • Полиция во время протестов в Минске после президентских выборов
  • Протесты и беспорядки в Минске после президентских выборов
  • Протесты и беспорядки в Минске после президентских выборов
  • Участники акции протеста на одной из улиц в Минске (11 августа 2020).
  • Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске (11 августа 2020).
  • Протесты и беспорядки в Минске после президентских выборов
  • Участники акции протеста на одной из улиц в Минске (11 августа 2020).
  • Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
  • Протесты и беспорядки в Минске после президентских выборов
  • Участники акции протеста на одной из улиц в Минске (11 августа 2020).
  • Участники акции протеста на одной из улиц в Минске (11 августа 2020).
  • Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске (11 августа 2020).
  • Протесты и беспорядки в Минске после президентских выборов
  • Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске (11 августа 2020).
© AP Photo / Sergei Grits
Полиция блокирует протестующих во время массового митинга после президентских выборов в Минске (10 августа 2020).
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200811/14750136.html

В Минске продолжаются акции протеста, связанные с результатами президентских выборов. Накануне вечером по столице Беларуси прокатилась вторая волна митингов, которая по своим масштабам оказалась мощнее, нежели в день голосования.

На улицы столицы и других городов страны вышли люди, считающие, что результаты выборов были сфальсифицированы.

YouTube / Sputnik на русском
Лукашенко: Майдана в Беларуси не будет, как бы это кому-то ни хотелось — видео

Акции протеста переросли в беспорядки, и начались столкновения с ОМОНом. Для разгона демонстрантов силовики применяли спецтехнику и спецсредства: светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.

Митингующие, в свою очередь, выстраивали баррикады из всего, что подвернется под руку, зажигали дымовые шашки, пускали петарды, громко скандировали различные лозунги.

Не обошлось без жертв. В МВД Беларуси сообщили об одном погибшем. По данным правоохранителей, мужчина пытался бросить взрывное устройство в бойца ОМОН, однако оно взорвалось у него в руках. 

Баррикады и столкновения с ОМОНом: второй день протестов в Минске >>

На местах протеста дежурили машины скорой помощи. С момента начала протестов возбуждено по меньшей мере 20 уголовных дел, многие из которых подразумевают до 15 лет заключения. 

Как проходила вторая акция протеста в Минске — смотрите в фотоленте.

Теги:
Минск, президент, Александр Лукашенко, Митинг, протесты, Беларусь



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске (11 августа 2020).
Вторая ночь протестов в Беларуси после выборов — 18 сильных снимков
Баррикады и столкновения с ОМОНом: второй день протестов в Минске
Президентские выборы – 2020: ход голосования 9 августа | Инфографика sputnik.by
Выборы президента Беларуси-2020: ход голосования и явка избирателей



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться