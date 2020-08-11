Вторая ночь протестов в Беларуси после выборов — 18 сильных снимков

В Минске продолжаются акции протеста, связанные с результатами президентских выборов. Накануне вечером по столице Беларуси прокатилась вторая волна митингов, которая по своим масштабам оказалась мощнее, нежели в день голосования.

На улицы столицы и других городов страны вышли люди, считающие, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Акции протеста переросли в беспорядки, и начались столкновения с ОМОНом. Для разгона демонстрантов силовики применяли спецтехнику и спецсредства: светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.

Митингующие, в свою очередь, выстраивали баррикады из всего, что подвернется под руку, зажигали дымовые шашки, пускали петарды, громко скандировали различные лозунги.

Не обошлось без жертв. В МВД Беларуси сообщили об одном погибшем. По данным правоохранителей, мужчина пытался бросить взрывное устройство в бойца ОМОН, однако оно взорвалось у него в руках.

Баррикады и столкновения с ОМОНом: второй день протестов в Минске >>

На местах протеста дежурили машины скорой помощи. С момента начала протестов возбуждено по меньшей мере 20 уголовных дел, многие из которых подразумевают до 15 лет заключения.

Как проходила вторая акция протеста в Минске — смотрите в фотоленте.