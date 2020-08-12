Forbes обновил ежегодный рейтинг актеров с самым высоким доходом — фото

В него вошли, в основном, популярные голливудские звезды. Причем один из актеров держит планку вот уже второй год подряд.

Лидером рейтинга вновь стал голливудский актер Дуэйн Джонсон. За прошедший год ему удалось заработать баснословную сумму — $87,5 миллиона.

Почетное "серебро" досталось популярному актеру Райану Рейнольдсу — эксперты оценили его доход в $71,5 миллиона.

На третьей строчке расположился двукратный номинант на премии "Золотой глобус" и "Оскар" Марк Уолберг ($58 миллионов).

Далее идут голливудские звезды Бен Аффлек ($55 миллионов) и Вин Дизель ($54 миллионов).

Шестое место занял единственный индийский актер в данном рейтинге — Акшай Кумар. Его годовой доход составил $48,5 миллиона.

Какие еще актеры вошли в престижный рейтинг Forbes — смотрите в фотоленте!