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Сексуальные красотки, коровы на крыше, извержение вулкана — фото недели

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© AFP 2018 / Tolga Akmen
Молодые люди наслаждаются купанием в прудах Хампстед-Хит, пока температура воздуха достаточно высокая.
Лондон, 7 августа 2020 года.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/0e/14772715.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200815/14773762.html

Пока финалистки конкурса красоты Miss MAXIM демонстрировали свои сексуальные фигуры, в Южной Корее из-за наводнения коровы оказались на крыше, а в Суматре вновь проснулся опасный вулкан.

Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.




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