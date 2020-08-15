Сексуальные красотки, коровы на крыше, извержение вулкана — фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Пока финалистки конкурса красоты Miss MAXIM демонстрировали свои сексуальные фигуры, в Южной Корее из-за наводнения коровы оказались на крыше, а в Суматре вновь проснулся опасный вулкан.
Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Август — традиционное время для наблюдения за астрономическими явлениями. Особенно эффектно выглядит метеоритный дождь.
Армейские международные игры пройдут в 2020 году в шестой раз. Они начнутся уже через восемь дней, 23 августа, и закончатся 5 сентября. Всего запланировано 30 конкурсов, шесть из которых пройдут в Армении, Азербайджане, Беларуси и Узбекистане, еще 24 — в России.
В него вошли, в основном, популярные голливудские звезды. Причем один из актеров держит планку вот уже второй год подряд.
В Минске продолжаются акции протеста, связанные с результатами президентских выборов. Накануне вечером по столице Беларуси прокатилась вторая волна митингов, которая по своим масштабам оказалась мощнее, нежели в день голосования.
В стране за весь период выздоровели 29 328 граждан. По решению Спецкомиссии с 15 августа в столице заработали все виды транспорта, включая метро. Также с 17 августа возобновится междугороднее автобусное сообщение.
В рамках эксклюзивного контракта с немецкими партнерами узбекский производитель Red Pack в этом году начал поставлять в ФРГ узбекские дыни под национальным брендом "Мирзачуль".
Проект реализуется компанией "Шаффоф омад саноат" совместно с китайской организацией Silk Road Company.
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