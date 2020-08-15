Метеорный поток Персеиды: звездный дождь для тысячи желаний

Август - традиционное время для наблюдения за астрономическими явлениями. Особенно эффектно выглядит метеоритный дождь.
Армейские международные игры пройдут в 2020 году в шестой раз. Они начнутся уже через восемь дней, 23 августа, и закончатся 5 сентября. Всего запланировано 30 конкурсов, шесть из которых пройдут в Армении, Азербайджане, Беларуси и Узбекистане, еще 24 — в России.
В него вошли, в основном, популярные голливудские звезды. Причем один из актеров держит планку вот уже второй год подряд.
В Минске продолжаются акции протеста, связанные с результатами президентских выборов. Накануне вечером по столице Беларуси прокатилась вторая волна митингов, которая по своим масштабам оказалась мощнее, нежели в день голосования.
В Японии почтили память жертв одного из самых бесчеловечных событий в истории — атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
На территории нового комплекса установят подвесную дорогу, аттракцион "Воздушные шары", наблюдательные площадки на крышах домов, искусственные пещеры, плавательный бассейн, фитобар, тренажерный зал, ресторан и автостоянку.
В состав группы специалистов в сфере медицины войдут анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, эпидемиологи и врачи общей практики.
Объявлен первый представитель политических партий, который примет участие в выборах президента Таджикистана.
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