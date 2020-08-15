Метеорный поток Персеиды: звездный дождь для тысячи желаний

Армейские международные игры пройдут в 2020 году в шестой раз. Они начнутся уже через восемь дней, 23 августа, и закончатся 5 сентября. Всего запланировано 30 конкурсов, шесть из которых пройдут в Армении, Азербайджане, Беларуси и Узбекистане, еще 24 — в России.