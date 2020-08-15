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Метеорный поток Персеиды: звездный дождь для тысячи желаний

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© Sputnik / Vitaly Timkiv
Метеорный поток Персеиды ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200815/14780692/Meteornyy-potok-Perseidy-zvezdnyy-dozhd-dlya-tysyachi-zhelaniy.html

Август - традиционное время для наблюдения за астрономическими явлениями. Особенно эффектно выглядит метеоритный дождь.




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Метеорный поток Персеиды: звездный дождь для тысячи желаний
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