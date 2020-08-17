В Узбекистане прошел первый коллективный намаз после карантина — фото

Сегодня, 17 августа, мусульмане со всей республики отправились в мечети, чтобы совершить первую после смягчения карантинных ограничений публичную молитву.

Как отметили в Управлении мусульман Узбекистана, все граждане ответственно подошли к соблюдению санитарно-гигиенических правил: прихожане были в масках, использовали антисептики, держались друг от друга на безопасном расстоянии.

Также на входе в мечети были установлены специальные дезинфицирующие "коридоры".

Стоит подчеркнуть, что это был первый коллективный намаз с момента введения в Узбекистане жестких ограничений.

Как он прошел — смотрите в фотоленте!