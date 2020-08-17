В Узбекистане прошел первый коллективный намаз после карантина — фото

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Сегодня, 17 августа, мусульмане со всей республики отправились в мечети, чтобы совершить первую после смягчения карантинных ограничений публичную молитву.
Как отметили в Управлении мусульман Узбекистана, все граждане ответственно подошли к соблюдению санитарно-гигиенических правил: прихожане были в масках, использовали антисептики, держались друг от друга на безопасном расстоянии.
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Sputnik / Александр Паниотов
Также на входе в мечети были установлены специальные дезинфицирующие "коридоры".
Стоит подчеркнуть, что это был первый коллективный намаз с момента введения в Узбекистане жестких ограничений.
Как он прошел — смотрите в фотоленте!