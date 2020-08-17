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В Узбекистане прошел первый коллективный намаз после карантина — фото

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  • Первый коллективный намаз в мечетях Узбекистана после карантина
  • Первый коллективный намаз в мечетях Узбекистана после карантина
  • Первый коллективный намаз в мечетях Узбекистана после карантина
  • Первый коллективный намаз в мечетях Узбекистана после карантина
  • Первый коллективный намаз в мечетях Узбекистана после карантина
  • Первый коллективный намаз в мечетях Узбекистана после карантина
  • Первый коллективный намаз в мечетях Узбекистана после карантина
  • Первый коллективный намаз в мечетях Узбекистана после карантина
  • Первый коллективный намаз в мечетях Узбекистана после карантина
  • Первый коллективный намаз в мечетях Узбекистана после карантина
  • Первый коллективный намаз в мечетях Узбекистана после карантина
  • Первый коллективный намаз в мечетях Узбекистана после карантина
Первый коллективный намаз в мечетях Узбекистана после карантина.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/11/14786275.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200817/14786518/V-Uzbekistane-proshel-pervyy-kollektivnyy-namaz-posle-karantina--foto.html

Сегодня, 17 августа, мусульмане со всей республики отправились в мечети, чтобы совершить первую после смягчения карантинных ограничений публичную молитву.

Как отметили в Управлении мусульман Узбекистана, все граждане ответственно подошли к соблюдению санитарно-гигиенических правил: прихожане были в масках, использовали антисептики, держались друг от друга на безопасном расстоянии.

Купол мечети
© Sputnik / Александр Паниотов
С 17 августа в Узбекистане открываются мечети и церкви

Также на входе в мечети были установлены специальные дезинфицирующие "коридоры". 

Стоит подчеркнуть, что это был первый коллективный намаз с момента введения в Узбекистане жестких ограничений. 

Как он прошел — смотрите в фотоленте!

Теги:
Управление мусульман Узбекистана, Узбекистан, мусульмане, Ислам, религия, намаз



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