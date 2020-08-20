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60 лет назад Белка и Стрелка совершили полет в космос — фотохроника

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Четвероногие космонавты — собаки Белка и Стрелка после полета космического корабля-спутника с подопытными животными.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200820/14805836.html

Девятнадцатого августа 1960 года в космос был запущен корабль "Спутник-5", на борту которого находились легендарные собаки Белка и Стрелка. Это был первый орбитальный полет живых существ с успешным возвращением на Землю.

Он был необходим, чтобы изучить, как живой организм справится с таким испытанием.

Стоит отметить, что Белка и Стрелка были не первыми собаками, которых отправили в космос. В 1950–1960-х годах в СССР проводили целую серию подобных экспериментов, однако они были неудачными.

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Полет Белки и Стрелки стал первым успешным в истории космонавтики — он длился более 25 часов. За это время собаки 17 раз обогнули нашу планету, после чего "Спутник-5" удалось успешно посадить.

Это событие предопределило первый полет человека в космос.

Что касается дальнейшей судьбы четвероногих, до глубокой старости они жили при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины. Работники в них души не чаяли!

Одна из собак — Стрелка — даже дала потомство: спустя несколько месяцев после полета она родила шестерых щенков.

Как прошел один из самых важных полетов в истории мировой космонавтики — смотрите в фотоленте Sputnik!

Теги:
СССР, собаки, Космос



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60 лет назад Белка и Стрелка совершили полет в космос — фотохроника
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