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Лови волну: на Чарвак после снятия карантина возвращаются туристы — фото

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  • По сравнению с традиционным летним сезоном в этом году Чарвак практически пуст. Причина одна - пандемия.
  • Излюбленное место для отдыха узбекистанцев в августе 2020-го не узнать - немногие отважились даже после снятия карантина приехать на отдых.
  • Те отдыхающие, кто все же рискнул отправиться на Чарвак, будут вознаграждены прекрасными видами и относительным спокойствием на пляже
  • Купаться на Чарваке разрешили совсем недавно — с 15 августа. Ранее действовал запрет из-за эпидемии коронавируса.
  • Уровень воды в водохранилище заметно упал, оголив глинистое дно. Многие предпочитают просто позагорать на берегу.
  • К услугам туристов - гидроскутеры и катамараны, чтобы с ветерком или, напротив, неспешно побороздить по акватории
  • Еще одно экстремальное развлечение на Чарваке - полет на параплане
  • На пляже в разгар сезона всегда работает множество кафе и палаток с едой и напитками, но из-за карантина заведения остались только вблизи гостиниц
  • Приезжая на целый день, отдыхающие привозят еду с собой, а вот оставшийся мусор убирают далеко не все. После этого еще удивляются, почему на пляже так грязно.
  • Отдыхающие на пляже Чарвакского водохранилища пытаются насладиться последними погожими днями уходящего лета
  • Вода из-за суглинистого дна очень мутная, но желание окунуться в жаркую погоду для многих оказывается сильнее
  • Пока одни барахтаются у берега, другие рассекают волны на скутерах
  • На берегу дежурит бригада спасателей МЧС на случай экстренной ситуации
  • В Узбекистане помимо Чарвака не так много курортов для отдыха на воде, хотя новые места уже появляются, например, на Тудакуле.
  • Отдыхающие на Чарвакском водохранилище
© Sputnik / Анна Желиховская
По сравнению с традиционным летним сезоном в этом году Чарвак практически пуст. Причина одна - пандемия.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200823/14826595/Lovi-volnu-na-Charvak-posle-snyatiya-karantina-vozvraschayutsya-turisty--foto.html

С 15 августа специальная комиссия по противодействую распространения коронавирусной инфекции приняла решение о снятии ограничений на пляжный отдых. Первые туристы потянулись на Чарвак, чтобы успеть насладиться уходящим летом.

Излюбленный курорт в этом году не узнать: полупустой пляж без кафе и палаток, отступившее на десятки метров от берега водохранилище и немногочисленные группки отдыхающих. Впрочем, в этом для кого-то есть и свои плюсы - меньше пробок на дороге, спокойнее на пляже. 

К услугам отдыхающих - традиционные виды развлечений: катамараны и гидроскутеры, для любителей острых ощущений - полеты на параплане. Большинство приехавших предпочитают просто погреться на солнце у воды или поплескаться в волнах Чарвака, несмотря на грязную из-за глинистого дна воду.

Как оживает курорт после нескольких месяцев карантина, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
курорт, отдых, Чарвакское водохранилище



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