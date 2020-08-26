Российские блогеры, зарабатывающие в Instagram больше всех - фотолента

Второй год подряд на первой строчке находится телеведущая Ксения Собчак, заработавшая за отчетный период 1,48 миллиона долларов. Смотрите нашу фотоленту!

Журнал Forbes составил второй рейтинг российских блогеров, больше всего зарабатывающих на рекламе в Instagram.

Второй год подряд на первой строчке находится телеведущая Ксения Собчак, заработавшая за отчетный период 1,48 миллиона долларов.

Второй стала певица Полина Гагарина с доходом в 0,89 миллиона долларов.

На третьем месте — блогер Ида Галич. Ее доход составил 0,85 миллиона долларов.

Смотрите нашу фотоленту!