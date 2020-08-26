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Российские блогеры, зарабатывающие в Instagram больше всех - фотолента

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  • Ксения Собчак
  • Полига Гагарина
  • Ида Галич
  • Ксения Бородина
  • Алина Левда
  • Настя Ивлеева
  • Валерия Чекалина
  • Регина Тодоренко
  • Елена Темникова
  • Хабиб Нурмагомедов
Instagram/xenia_sobchak
Второй год подряд на первой строчке находится телеведущая Ксения Собчак, заработавшая за отчетный период 1,48 миллиона долларов. 
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200826/14845645/Rossiyskie-blogery-zarabatyvayuschie-v-Instagram-bolshe-vsekh-fotolenta.html

Второй год подряд на первой строчке находится телеведущая Ксения Собчак, заработавшая за отчетный период 1,48 миллиона долларов. Смотрите нашу фотоленту!

Журнал Forbes составил второй рейтинг российских блогеров, больше всего зарабатывающих на рекламе в Instagram. 

Второй год подряд на первой строчке находится телеведущая Ксения Собчак, заработавшая за отчетный период 1,48 миллиона долларов. 

Второй стала певица Полина Гагарина с доходом в 0,89 миллиона долларов.

На третьем месте — блогер Ида Галич. Ее доход составил 0,85 миллиона долларов.

Смотрите нашу фотоленту!

Теги:
Социальная сеть, реклама, Instagram, Instagram, Instagram, Хабиб Нурмагомедов, Ксения Собчак, шоу-бизнес, звезды, знаменитости, фотография, фотолента, фото, Россия, Россия



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