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Загадочные тайны космического мира — самые яркие фотографии

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Искаженная галактика галактика NGC 2442 в созвездии Летучая Рыба.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/1d/14862164.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200829/14863001.html

Космический телескоп "Хаббл" запечатлел уникальные явления вселенной, многие из которых до сих пор полностью не изучены.

Космическое пространство - это части необъятной вселенной, которая хранит много неизведанных таинств. В нашей фотоленте подобраны самые удивительные и завораживающие моменты, притягивающие взор своей необычной и уникальной красотой. 




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