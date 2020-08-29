Загадочные тайны космического мира — самые яркие фотографии

Пассажиры, допущенные к воздушному судну, должны предоставить сертификат о проведении теста на коронавирус методом ПЦР.

Иностранные учащиеся вузов, въезжающие на территорию РФ из государств с отрытыми границами, должны будут пройти тест на коронавирус.

Учебный процесс в школах будет организован и в традиционной, и дистанционной форме. Решение о возобновлении работы школ будут принимать местные кенгаши, исходя из эпидемиологической ситуации в своем районе.