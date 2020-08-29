Загадочные тайны космического мира — самые яркие фотографии

Космическое пространство - это части необъятной вселенной, которая хранит много неизведанных таинств. В нашей фотоленте подобраны самые удивительные и завораживающие моменты, притягивающие взор своей необычной и уникальной красотой.
Космический телескоп "Хаббл" запечатлел уникальные явления вселенной, многие из которых до сих пор полностью не изучены.
Космическое пространство - это части необъятной вселенной, которая хранит много неизведанных таинств. В нашей фотоленте подобраны самые удивительные и завораживающие моменты, притягивающие взор своей необычной и уникальной красотой.
В связи с этим предлагаем вам посмотреть подборку прекрасных снимков загорающих топлес девушек на пляжах в разных уголках мира - смотрите фотоленту!
Второй год подряд на первой строчке находится телеведущая Ксения Собчак, заработавшая за отчетный период 1,48 миллиона долларов. Смотрите нашу фотоленту!
Актер, который создал самый запоминающийся образ Джеймса Бонда, величайший артист и секс-символ ХХ века Шон Коннери накануне отметил свой 90-летний юбилей.
С 15 августа специальная комиссия по противодействую распространения коронавирусной инфекции приняла решение о снятии ограничений на пляжный отдых. Первые туристы потянулись на Чарвак, чтобы успеть насладиться уходящим летом.
Пассажиры, допущенные к воздушному судну, должны предоставить сертификат о проведении теста на коронавирус методом ПЦР.
Иностранные учащиеся вузов, въезжающие на территорию РФ из государств с отрытыми границами, должны будут пройти тест на коронавирус.
Учебный процесс в школах будет организован и в традиционной, и дистанционной форме. Решение о возобновлении работы школ будут принимать местные кенгаши, исходя из эпидемиологической ситуации в своем районе.
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