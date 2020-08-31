В Берлине прошла массовая акция против ограничений из-за COVID-19 — фото

В Германии политика столичных властей по борьбе с коронавирусом вызвала масштабное протестное движение, в котором приняли участие десятки тысяч граждан.

По различным данным, число демонстрантов составило от 18 до 30 тысяч человек. Протестующие собрались на центральной улице Фридрихштрассе.

Порядок и безопасность митинга контролировали три тысячи полицейских, которые требовали митингующих разойтись.

В первую очередь из-за того, что те не соблюдали санитарно-гигиенические нормы: на кадрах видно, что почти все из них не были в масках и пренебрегали правилами соблюдения социальной дистанции.

Как прошла одна из крупнейших акций подобного рода — смотрите в фотоленте Sputnik!