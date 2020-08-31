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В Берлине прошла массовая акция против ограничений из-за COVID-19 — фото

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  • В Берлине прошли протесты против политики властей по борьбе с COVID-19
  • На центральной улице Фридрихштрассе собралось около 18 тысяч человек
  • Из-за акции протеста многие центральные улицы Берлина были перекрыты
  • Полиция призывала участников акции соблюдать социальную дистанцию и надеть маски
  • Однако демонстранты считали, что эти меры ограничивают их права и свободу
  • Большинство демонстрантов разошлись мирно
  • Однако полиция задержала не менее семи человек
  • Полицейское управление города намерено подать в суд на организаторов митинга за несоблюдение мер безопасности
  • Протестная акция в Берлине стала одной из крупнейших на последние 15 лет в столице ФРГ
  • Это уже вторая масштабная демонстрация с начала августа, организованная движением Мысли нестандартно
© REUTERS / Christian Mang
В Берлине прошли протесты против политики властей по борьбе с COVID-19.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/1f/14875240.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200831/14875806/-COVID-19-.html

В Германии политика столичных властей по борьбе с коронавирусом вызвала масштабное протестное движение, в котором приняли участие десятки тысяч граждан.

По различным данным, число демонстрантов составило от 18 до 30 тысяч человек. Протестующие собрались на центральной улице Фридрихштрассе.

Порядок и безопасность митинга контролировали три тысячи полицейских, которые требовали митингующих разойтись.

В первую очередь из-за того, что те не соблюдали санитарно-гигиенические нормы: на кадрах видно, что почти все из них не были в масках и пренебрегали правилами соблюдения социальной дистанции.

Как прошла одна из крупнейших акций подобного рода — смотрите в фотоленте Sputnik!

Теги:
протесты, коронавирус, Германия, Берлин



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