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VMA-2020: лучшие моменты и победители - фотолента

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  • Леди Гага на церемонии VMA-2020
  • The Weeknd на церемонии VMA-2020
  • Леди Гага на церемонии VMA-2020
  • Леди Гага на церемонии VMA-2020
  • Леди Гага на церемонии VMA-2020
  • Тейлор Свифт на церемонии VMA-2020
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© AFP 2018 / -
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards 2020. На фото: Леди Гага.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200831/14877308/VMA-2020-luchshie-momenty-i-pobediteli-fotolenta.html

Кому досталась главная награда, кто ушел с несколькими статуэтками, а кто остался дома - смотрите нашу фотоленту!

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards 2020.

Главная награда — за лучшее видео года, а также статуэтка за лучшую R'n'B-композицию досталась певцу The Weeknd за клип Blinding Lights.

Дуэт Арианы Гранде и Леди Гаги с треком Rain on me взял статуэтки за лучшую песню, лучшую коллаборацию и лучшую съемку клипа.

Кроме того, Леди Гагу признали "Артистом года". В сумме она взяла четыре статуэтки из девяти номинаций, в которых была заявлена.

Лидер музыкального коллектива Группировка Ленинград Сергей Шнуров
© Sputnik / Илья Питалев
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Примечательно, что помимо привычных номинаций, в перечне появилось несколько карантинных: "Лучшее видео, снятое дома", "Лучший карантинный перформанс", "Герои среди нас: медики, которые работали на передовой".

Более того, была номинация "Видео во имя добра", в которой победило видео I Can't Breath певицы H.E.R, посвященное смерти темнокожего Джорджа Флойда во время жесткого задержания и последующим протестам Black Lives Matter, охватившим США.

Теги:
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