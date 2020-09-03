Самые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes

Модели, музыканты, актеры и спортсмены - смотрите десятку самых богатых знаменитостей мира в нашей фотоленте!

Forbes представил очередной список самых высокооплачиваемых знаменитостей мира.

В рейтинге оказались музыканты, актеры и модели.

Лидер рейтинга - Кайли Дженнер. Создательнице компании Kylie Cosmetics удалось заработать 590 миллионов долларов, продав 51% акций своей фирмы.

Следом за ней - Канье Уэст с доходом в 170 миллионов долларов. Финансовый успех артиста связан с продажами кроссовок собственного бренда Yeezy.

Замыкает тройку самых богатых швейцарский теннисист Роджер Федерер с состоянием в 106,3 миллиона долларов. Эти деньги он заработал с помощью прибыльных рекламных контрактов.

Смотрите десятку самых богатых знаменитостей в нашей фотоленте!