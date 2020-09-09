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Маски и члены банд: как выглядят переполненные тюрьмы в Сальвадоре

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© REUTERS / Jose Cabezas
Сальвадор на втором месте по количеству заключенных на душу населения после США.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/09/14936459.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200909/14937065/Kak-viglyadyat-perepolnennie-turmi-v-Salvadore-photo.html

Тюрьмы Сальвадора рассчитаны на 18 051 человека, а всего в них содержатся более 38 тыс. человек. Смотрите фотоленту!

В странах Латинской Америки находятся одни из самых переполненных тюрем в мире. 

Сальвадор на втором месте по количеству заключенных на душу населения после США: десятки лет страна противостоит уличным бандам, тюрьмы здесь заполнены до отказа.

Нынешний президент страны Найиб Букеле, избранный в июне 2019 года, объявил войну криминальным бандам, и это отношение распространяется на членов банд, когда они попадают в тюрьму. Их запрещено посещать, заключенные не могут пользоваться телефоном и выходить из камеры.

Заказчиками примерно 80% убийств на свободе, как считается, являются заключенные, поэтому есть опасения, что освобождение членов банд приведет к росту насилия.

Тюрьмы Сальвадора рассчитаны на 18 051 человека, а всего в них содержатся более 38 тыс. человек.

Теги:
тюрьма, Тюрьма, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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