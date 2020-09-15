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Смешные и милые: герои фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards

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  • Снимок Hide and Seek фотографа Tim Hearn, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
  • Снимок Smiley фотографа Arthur Telle Thiemenn, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
  • Снимок Tern tuning its wings фотографа Danielle D'Ermo, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
  • Снимок Wait up Mommy, look what I got for you! фотографа Kunal Gupta, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
  • Снимок Crashing into the picture фотографа Brigitte Alcalay Marcon, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
  • Снимок Almost time to get up фотографа Charlie Davidson, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
  • Снимок I could puke фотографа Christina Holfelder, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
  • Снимок It's the last day of school holidays фотографа Max Teo, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
  • Снимок Doggo фотографа Esa Ringbom , ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
  • Снимок Having a Laugh фотографа Ken Crossan, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
  • Снимок Boredom фотографа Marcus Westberg, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
  • Снимок O Sole Mio фотографа Roland Kranitz, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
  • Снимок Terry the Turtle flipping the bird фотографа Mark Fitzpatrick, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
  • Снимок Seriously, would you share some фотографа Krisztina Scheeff, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
  • Снимок Раскованность фотографа Мартина Грейс.
Снимок "Игра в прятки" фотографа Тима Хирна.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200915/14976581/Smeshnie-i-milie-geroi-photokonkursa-Comedy-Wildlife-Awards.html

Конкурс Comedy Wildlife Photography Awards славится смешными и курьезными фотографиями животных. Ежегодный фотоконкурс был основан фотографами и энтузиастами дикой природы из Танзании Томом Салламом и Полом Джойнсон-Хиксом.

Финалисты популярного фотоконкурса не оставят равнодушными зрителей и в этом году. Цель работ - показать важность сохранения прекрасной дикой природы - вполне достигнута.

Фотографий дикой природы много, но этот конкурс обособляется тем, что показывает нам животных в забавных ситуациях и глупых позах. Любой может принять участие в конкурсе  вместе с профессиональными фотографами.

Создатели конкурса акцентируют внимание на охране животных, а с улыбкой людям природа становится ближе. Смотрите работы финалистов фотоконкурса и смейтесь на здоровье. 

 

Теги:
животные, Животные, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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Снимок Smiley фотографа Arthur Telle Thiemenn, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
Смешные и милые: герои фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards
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