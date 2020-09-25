Свободная жизнь: эстетика домов на колесах - фотолента

Когда-то изобретательные люди придумали кэмперы, а сейчас - это целая эстетика. Смотрите в нашей фотоленте!

Путешествие - это всегда здорово, но еще лучше, когда ты делаешь это не выходя из дома.

Для этого изобретательные люди приспособили автодома или дома на колесах.

Кемпер — гибрид жилья и транспортного средства. Снаружи выглядят как автобус или минивэн, а внутри как квартира или студия. Здесь есть спальные места, кухня, душ, туалет. Даже самая небольшая модель кемпера может быть оборудована телевизором, кофе-машиной, спутниковой антенной, навесами для велосипедов и так далее.

Индивидуальный дизайн имеет не только основной кузов, но и кабина автомобиля.

В Тегеране на днях прошла выставка домов на колесах.

Смотрите нашу фотоленту!