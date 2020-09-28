Автомобили, девушки и дрифт: фестиваль в Амирсое - фотолента

В эти дни там было представлено более 150 эффектных тюнингованных автомобилей, мотоциклы ведущих производителей, гаражи, клубы автоспорта и многое другое. Смотрите фотоленту!

На этих выходных, 26-27 сентября, впервые в Узбекистане прошел грандиозный праздник для автолюбителей.

На территории Amirsoy Mountain Resort прошел автомотофестиваль, организуемый в рамках реализации указа главы государства о мерах по ускоренному развитию туризма в Бостанлыкском районе и популяризации активных видов отдыха среди населения.

В эти дни там было представлено более 150 эффектных тюнингованных автомобилей, мотоциклы ведущих производителей, гаражи, клубы автоспорта и многое другое.

Также во время фестиваля выбрали лучших в категориях "Тюнинг", "Автозвук", "Дрифт", "Ретро", "4x4", "Суперкары", "Элитные автомобили".

Нужно отметить, что на территории курорта были соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования и меры безопасности. Гостям и участникам фестиваля необходимо было лишь внимательно отнестись к маршрутам своего движения, носить маску, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены.

Смотрите фотоленту!