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Автомобили, девушки и дрифт: фестиваль в Амирсое - фотолента

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  • Автомотофестиваль в Amirsoy Mountain Resort
  • Автомотофестиваль в Amirsoy Mountain Resort
  • Автомотофестиваль в Amirsoy Mountain Resort
  • Автомотофестиваль в Amirsoy Mountain Resort
  • Автомотофестиваль в Amirsoy Mountain Resort
  • Автомотофестиваль в Amirsoy Mountain Resort
  • Автомотофестиваль в Amirsoy Mountain Resort
  • Автомотофестиваль в Amirsoy Mountain Resort
  • Автомотофестиваль в Amirsoy Mountain Resort
  • Автомотофестиваль в Amirsoy Mountain Resort
  • Автомотофестиваль в Amirsoy Mountain Resort
  • Автомотофестиваль в Amirsoy Mountain Resort
  • Автомотофестиваль в Amirsoy Mountain Resort
© Sputnik /
На этих выходных, 26-27 сентября, впервые в Узбекистане прошел грандиозный праздник для автолюбителей.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/1c/15065723.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200928/15065959/Avtomobili-devushki-i-drift-festival-v-Amirsoe---fotolenta.html

В эти дни там было представлено более 150 эффектных тюнингованных автомобилей, мотоциклы ведущих производителей, гаражи, клубы автоспорта и многое другое. Смотрите фотоленту!

На этих выходных, 26-27 сентября, впервые в Узбекистане прошел грандиозный праздник для автолюбителей.

На территории Amirsoy Mountain Resort прошел автомотофестиваль, организуемый в рамках реализации указа главы государства о мерах по ускоренному развитию туризма в Бостанлыкском районе и популяризации активных видов отдыха среди населения.

В эти дни там было представлено более 150 эффектных тюнингованных автомобилей, мотоциклы ведущих производителей, гаражи, клубы автоспорта и многое другое.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ретро-красота и рев моторов: автофестиваль в Амирсое

Также во время фестиваля выбрали лучших в категориях "Тюнинг", "Автозвук", "Дрифт", "Ретро", "4x4", "Суперкары", "Элитные автомобили".

Нужно отметить, что на территории курорта были соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования и меры безопасности. Гостям и участникам фестиваля необходимо было лишь внимательно отнестись к маршрутам своего движения, носить маску, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены. 

Смотрите фотоленту!

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, шоу, машина, автомобиль, автомобили, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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