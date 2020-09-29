В Гонконге возобновил свою работу Диснейленд - фотолента

Парк будет открыт пять раз в неделю. Теперь все посетители снова смогут покататься на американских горках, но в масках. Смотрите фотоленту!

В Гонконге второй раз за год - 25 сентября - произошло открытие парка Диснейленд, который был закрыт на месяц в связи с карантином COVID-19.

Парк будет открыт пять раз в неделю. Все посетители обзаны носить защитные маски и измерять температуру при входе. Шоу и представления в помещениях пока будут приостановлены.

Шанхайский Диснейленд открылся после длительного карантина - фото >>

Гонконгский Диснейленд на острове Лантау был закрыт в середине июля после очередного ухудшения эпидемиологической ситуации в Гонконге. В последние недели она улучшилась, и власти пошли на смягчение ограничительных мер.