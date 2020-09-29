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В Гонконге возобновил свою работу Диснейленд - фотолента

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© Sputnik / Miguel Сandеla
В Гонконге второй раз за год - 25 сентября - произошло открытие парка Диснейленд, который был закрыт на месяц в связи с карантином COVID-19.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/1d/15075104.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200929/15075717/V-Hong-Kong-vozobnovil-raboty-Disneyland-photo.html

Парк будет открыт пять раз в неделю. Теперь все посетители снова смогут покататься на американских горках, но в масках. Смотрите фотоленту!

В Гонконге второй раз за год - 25 сентября - произошло открытие парка Диснейленд, который был закрыт на месяц в связи с карантином COVID-19.

Парк будет открыт пять раз в неделю. Все посетители обзаны носить защитные маски и измерять температуру при входе. Шоу и представления в помещениях пока будут приостановлены.

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Гонконгский Диснейленд на острове Лантау был закрыт в середине июля после очередного ухудшения эпидемиологической ситуации в Гонконге. В последние недели она улучшилась, и власти пошли на смягчение ограничительных мер.

Теги:
аттракционы, Гонконг, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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