Сексуальная итальянка Моника Беллуччи - фотолента

Моника по праву считается одной из красивейших актрис и из года в год попадает в списки самых желанных женщин планеты. Смотрите фотоленту!

Сегодня день рождения у одной из самых сексуальных женщин планеты Моники Беллуччи. Не верится, но актрисе стукнуло 56 лет.

В детстве Моника вовсе не стремилась быть актрисой: она готовилась стать юристом. Беллуччи поступила на юридический факультет университета Перуджи, но, чтобы заработать денег на обучение, пришлось подрабатывать моделью.

Но ей было недостаточно. Она начала посещать курсы актерского мастерства.

В скором времени Моника получила свои первые роли и закончила съемками в голливудских блокбастерах.

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Она вышла замуж за Венсана Касселя в августе 1999 года. Кстати, Монику и Венсана можно увидеть вдвоем в более чем 10 фильмах.

У них две дочери. Старшая - Дева - появилась на свет 12 сентября 2004-го, а младшая Леони родилась 21 мая 2010 года. Развелись супруги в 2013-м.

Обворожительная Моника по праву считается одной из красивейших актрис и из года в год попадает в списки самых желанных женщин планеты. Беллуччи становилась лицом таких знаменитых брендов, как Cartier, Dior, Dolce & Gabbana.