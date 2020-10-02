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Розовый свет и аниме: удивительный отель в Японии - фотолента

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© AFP 2018 / Philip Fong
По всему миру есть множество самых интересных отелей, но самые удивительные - в Японии.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201002/15105539/Rozoviy-svet-i-anime-udivitelniy-otel-v-Japan-photo.html

Вы пересмотрели множество необычных мест в разных уголках земли, но такого точно еще не видели. Смотрите фотоленту!

По всему миру есть множество самых интересных отелей, но самые удивительные - в Японии.

Так, в местечке под названием Токородзаве расположилась гостиница, где каждый номер посвящен разных героям аниме.

Смотрите фотоленту!

Теги:
аниме, отель, Япония, Япония, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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