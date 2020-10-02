Розовый свет и аниме: удивительный отель в Японии - фотолента

По всему миру есть множество самых интересных отелей, но самые удивительные - в Японии.
Так, в местечке под названием Токородзаве расположилась гостиница, где каждый номер посвящен разных героям аниме.
Смотрите фотоленту!
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По всему миру есть множество самых интересных отелей, но самые удивительные - в Японии.
Так, в местечке под названием Токородзаве расположилась гостиница, где каждый номер посвящен разных героям аниме.
Смотрите фотоленту!
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