Розовый свет и аниме: удивительный отель в Японии - фотолента

Вы пересмотрели множество необычных мест в разных уголках земли, но такого точно еще не видели. Смотрите фотоленту!

По всему миру есть множество самых интересных отелей, но самые удивительные - в Японии.

Так, в местечке под названием Токородзаве расположилась гостиница, где каждый номер посвящен разных героям аниме.

Смотрите фотоленту!