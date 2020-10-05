Жена на шее: самое веселое соревнование в Венгрии - фотолента

В Венгрии прошел самый смешной и удивительный забег, где мужчины носили жен на плечах.
Жена на протяжении всей дистанции не должна касаться земли.
Согласно правилам, можно впиваться мужьям в волосы, карабкаться и держаться за одежду, но главное - не упасть.
В этом соревновании есть ограничения: жена должна быть официальная, старше 17 лет и весить не менее 49 килограммов.
Спортсменам необходимо пробежать полосу препятствий с бревнами, водными барьерами и другими ухищрениями длиной в 235 метров. Конечно же, сделать это надо быстрее других.
Смотрите фотоленту!