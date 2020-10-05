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Жена на шее: самое веселое соревнование в Венгрии - фотолента

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© REUTERS / Bernadett Szabo
В Венгрии прошел самый смешной и удивительный забег, где мужчины носили жен на плечах.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201005/15116036/Jena-na-shee-samoe-veseloe-sorevnovanie-v-Vengrii-photo.html

Согласно правилам, можно впиваться мужьям в волосы, карабкаться и держаться за одежду, но главное - не упасть. Смотрите фотоленту!

В Венгрии прошел самый смешной и удивительный забег, где мужчины носили жен на плечах.

Жена на протяжении всей дистанции не должна касаться земли. 

Согласно правилам, можно впиваться мужьям в волосы, карабкаться и держаться за одежду, но главное - не упасть.

В этом соревновании есть ограничения: жена должна быть официальная, старше 17 лет и весить не менее 49 килограммов.

Спортсменам необходимо пробежать полосу препятствий с бревнами, водными барьерами и другими ухищрениями длиной в 235 метров. Конечно же, сделать это надо быстрее других. 

Смотрите фотоленту!

Теги:
Венгрия, муж, жена, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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