Огонь и кровь на улицах Бишкека — фотографии с акции протеста

В Кыргызстане 4 октября прошли парламентские выборы. На следующий день на центральной площади столицы республики собрались тысячи недовольных их результатами.

Протестующие — сторонники партий, не прошедших в Жогорку Кенеш, — требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером при попытке разогнать митинг начались столкновения с силовиками.

Ночью участники акции ворвались в здание Белого дома, потом двинулись в сторону Госкомитета нацбезопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Также они освободили из колонии экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева.

По данным Минздрава, в столкновениях пострадали около 700 человек, один погиб.

Во вторник ЦИК признал итоги выборов недействительными.