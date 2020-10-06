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Огонь и кровь на улицах Бишкека — фотографии с акции протеста

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Тема:
Ситуация в Кыргызстане после парламентских выборов (8)
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  • Участники акции протеста в Бишкеке
  • Протесты после парламентских выборов в Бишкеке
  • Полицейские во время акции протеста в Бишкеке
  • Участники акции протеста в Бишкеке
  • Участники акции протеста в Бишкеке
  • Участники акции протеста в Бишкеке
  • Силовики во время акции протеста в Бишкеке
  • Сотрудник правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
  • Лидер партии Эгемен Кыргызстан Бектур Асанов во время акции протеста.
  • Протесты после парламентских выборов в Бишкеке
  • Пострадавшие в ходе протестов в Бишкеке
  • Протесты после парламентских выборов в Бишкеке
  • Протесты после парламентских выборов в Бишкеке
  • Медработники во время протестов после парламентских выборов в Бишкеке
© Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
В Кыргызстане 4 октября прошли парламентские выборы. На следующий день на центральной площади столицы республики собрались тысячи недовольных их результатами.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/06/15124366.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201006/15125262.html

В Кыргызстане 4 октября прошли парламентские выборы. На следующий день на центральной площади столицы республики собрались тысячи недовольных их результатами.

Протестующие — сторонники партий, не прошедших в Жогорку Кенеш, — требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером при попытке разогнать митинг начались столкновения с силовиками.

YouTube / RT на русском
В Кыргызстане демонстранты захватили здания парламента и мэрии Бишкека — видео
Ночью участники акции ворвались в здание Белого дома, потом двинулись в сторону Госкомитета нацбезопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. 

Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Также они освободили из колонии экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева.

По данным Минздрава, в столкновениях пострадали около 700 человек, один погиб.

Во вторник ЦИК признал итоги выборов недействительными.

Тема:
Ситуация в Кыргызстане после парламентских выборов (8)
Теги:
спецназ, политика, протесты, Кыргызстан, Бишкек



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