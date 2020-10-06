Огонь и кровь на улицах Бишкека — фотографии с акции протеста

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/06/15124366.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201006/15125262.html
В Кыргызстане 4 октября прошли парламентские выборы. На следующий день на центральной площади столицы республики собрались тысячи недовольных их результатами.
Протестующие — сторонники партий, не прошедших в Жогорку Кенеш, — требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером при попытке разогнать митинг начались столкновения с силовиками.
Ночью участники акции ворвались в здание Белого дома, потом двинулись в сторону Госкомитета нацбезопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.
Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Также они освободили из колонии экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева.
По данным Минздрава, в столкновениях пострадали около 700 человек, один погиб.
Во вторник ЦИК признал итоги выборов недействительными.