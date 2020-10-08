Мне один "Вирус", пожалуйста: пирожное в виде коронавируса в Чехии

Пирожное с малиново-фисташковой начинкой снаружи покрыто шоколадом и маслом какао и украшено характерными "шипами" из ягод малины и белого шоколада.

В одном из ресторанов чешской столицы пошли на беспрецедентный шаг - там приготовили десерт в форме нового коронавируса.

Пирожное с малиново-фисташковой начинкой снаружи покрыто шоколадом и маслом какао и украшено характерными "шипами" из ягод малины и белого шоколада. Спрос на кондитерское изделие очень высок: в день его заказывают более сотни раз.

Автор угощения последние шесть лет живет в Праге. По ее словам, идея создать десерт в форме вируса пришла к ней из интернета. Потом она придумала, из чего сделать пирожное.

Теперь кондитер планирует приготовить другую сладость, где будет "много лайма и немного алкоголя", но уже в виде вакцины от COVID-19.