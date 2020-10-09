Лекарство для души: необычные картины египетской художницы

В Египте 35-летняя художница Амаль Салах создает уникальные работы из медицинских препаратов и обрывков рецпетов на лекарства.

В рамках арт-проекта, призванного также помочь справиться с психологическими травмами, художница уже создала несколько полотен. Среди ее образов - портреты знаменитостей, а также жизнеутверждающие картины.

Вместо кисти и красок - разноцветные таблетки и обрывки рецептов.

О необычной галерее в Каире смотрите в фотоленте.