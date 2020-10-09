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Лекарство для души: необычные картины египетской художницы

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© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
Портрет ушедшей из жизни певицы Эми Уайнхаус
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/09/15154133.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201009/15154518.html

В Египте 35-летняя художница Амаль Салах создает уникальные работы из медицинских препаратов и обрывков рецпетов на лекарства.

В рамках арт-проекта, призванного также помочь справиться с психологическими травмами, художница уже создала несколько полотен. Среди ее образов - портреты знаменитостей, а также жизнеутверждающие картины.

Вместо кисти и красок - разноцветные таблетки и обрывки рецептов. 

О необычной галерее в Каире смотрите в фотоленте.




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Лекарство для души: необычные картины египетской художницы
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