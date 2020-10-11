Таджикистанцы выбирают президента: работа участков за рубежом — фотолента

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Находящиеся за границей граждане Таджикистана приходят на избирательные участки, чтобы выразить свою гражданскую позицию.
За пределами республики работают 39 избирательных участков, в том числе пять — в России.
Везде есть антисептики, маски, антибактериальные коврики, члены комиссии в масках, перчатках и защитных экранах, пишет Sputnik Таджикистан
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Обстановка на всех участках спокойная, на участки приходит много молодежи.
Как организовано голосование на выборах президента Таджикистана в разных странах, в том числе в Узбекистане, — смотрите в фотоленте.