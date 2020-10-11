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Таджикистанцы выбирают президента: работа участков за рубежом — фотолента

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В Китае граждане Таджикистана на президентские выборы приходят семьями.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/0b/15160605.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201011/15161482.html

Находящиеся за границей граждане Таджикистана приходят на избирательные участки, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

За пределами республики работают 39 избирательных участков, в том числе пять — в России. 

Очереди с 6 утра: Таджикистан выбирает президента - YouTube
© Sputnik
Как таджикистанцы ждали открытия избирательных участков — видео
Везде есть антисептики, маски, антибактериальные коврики, члены комиссии в масках, перчатках и защитных экранах, пишет Sputnik Таджикистан.

Обстановка на всех участках спокойная, на участки приходит много молодежи.

Как организовано голосование на выборах президента Таджикистана в разных странах, в том числе в Узбекистане, — смотрите в фотоленте.

Теги:
голосование, выборы президента, выборы, Таджикистан



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