Определить COVID-19 по запаху: как собак обучают выявлять инфекцию — фото

Для этого привлекаются служебные собаки. Четвероногие "детекторы" помогают определить инфекцию в разных странах — Иране, Британии, Финляндии и ОАЭ.
По словам кинологов, возможности собак во многом превосходят привычные методы диагностики COVID-19: животные способы определить не только граждан с выявленными признаками болезни, но и и бессимптомных носителей вируса.
Как тренируются служебные собаки (породы шалайка, гибрид шакала и лайки) кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево — в нашей фотоленте!