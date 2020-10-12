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Определить COVID-19 по запаху: как собак обучают выявлять инфекцию — фото

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© Sputnik / Kirill Kallinikov
Кинолог с одной из служебных собак породы шалайка (гибрид шакала и лайки) кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201012/15168096.html

Коронавирус диагностируют разными методами (путем анализа крови и ПЦР). Однако сравнительно недавно появился новый необычный способ определения коронавируса — на нюх.

Для этого привлекаются служебные собаки. Четвероногие "детекторы" помогают определить инфекцию в разных странах — Иране, Британии, Финляндии и ОАЭ.

По словам кинологов, возможности собак во многом превосходят привычные методы диагностики COVID-19: животные способы определить не только граждан с выявленными признаками болезни, но и и бессимптомных носителей вируса. 

Как тренируются служебные собаки (породы шалайка, гибрид шакала и лайки) кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево — в нашей фотоленте!

Теги:
коронавирус, собаки



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Определить COVID-19 по запаху: как собак обучают выявлять инфекцию — фото
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