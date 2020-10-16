Полуобнаженные австралийские пожарные и питомцы - фотолента

Двадцать восьмой выпуск благотворительного издания на 2021 год посвящен животным, пострадавшим от сильнейших пожаров в июне 2019 года по февраль 2020-го. Смотрите нашу фотоленту!

Австралийские пожарные - самые смелые и трогательные. Они снова снялись в полуобнаженном виде для традиционного календаря.

Двадцать восьмой выпуск благотворительного издания на будущий год они посвятили животным, пострадавшим от сильнейших пожаров в июне 2019 года по февраль 2020-го.

На снимках мужчины в полуобнаженном виде запечатлены с коалами, щенками, котятами, козлятами, кенгуру, лошадьми и другими представителями фауны. Деньги, которые выручат с продажи календаря и других сувениров с этими кадрами, отправят на лечение животных.

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По оценкам ученых, больше миллиарда животных погибло в огне в Австралии.

2019-й и начало 2020 года стали особенно разрушительными. Специалисты даже сообщали о вероятности исчезновения целых видов, в том числе коал – одного из символов страны.