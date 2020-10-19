Зубастый вирус, маски и врачи: граффити в разных странах - фотолента

Термометры, врачи, масочный режим, страшный вирус и другие граффити - смотрите в нашей фотоленте!

Коронавирус настолько серьезно вошел в нашу жизни, что изображения людей в масках и вирусов стали неотъемлемой частью искусства 2020 года.

В нашей фотоленте подобраны художники-граффитчики, которые рисуют на стенах разных городов мира.

Термометры, врачи, масочный режим, страшный вирус и другие граффити - смотрите в нашей фотоленте!