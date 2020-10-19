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Зубастый вирус, маски и врачи: граффити в разных странах - фотолента

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© REUTERS / Piroschka van de Wouw
Граффити с изображением девушки в маске Супермена в Амстердаме.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/13/15210308.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201019/15211031/Zubastiy-virus-maski-i-vrachi-graffiti-v-raznih-stranah-photo.html

Термометры, врачи, масочный режим, страшный вирус и другие граффити - смотрите в нашей фотоленте!

Коронавирус настолько серьезно вошел в нашу жизни, что изображения людей в масках и вирусов стали неотъемлемой частью искусства 2020 года.

В нашей фотоленте подобраны художники-граффитчики, которые рисуют на стенах разных городов мира.

Термометры, врачи, масочный режим, страшный вирус и другие граффити - смотрите в нашей фотоленте!

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, мир, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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