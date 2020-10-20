Пустые улицы Парижа: как живет город в комендантский час - фотолента

Как 20 миллионов французов провели комендантский час, который наступил в Париже, Гренобле, Тулузе, Лилле, Лионе и других крупных городах. Смотрите фотоленту!

Около 20 миллионов французов провели первые вечера в режиме комендантского часа, который наступил в регионе Иль-де-Франс и еще восьми городах страны.

Президент Франции Эмманyэль Макрон распорядился ввести комендантский час в Париже и в ряде других городов Франции с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Помимо столицы и столичного региона Иль-де-Франс, комендантский час введен также в Гренобле, Тулузе, Лилле, Лионе и других крупных городах. Он действует с 21.00 до 06.00 начиная с 17 октября.

Полного запрета на выход из дома не предполагается, однако введены определенные ограничения. За нахождение на улице без веских оснований может быть наложен штраф.





