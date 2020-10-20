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Пустые улицы Парижа: как живет город в комендантский час - фотолента

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  • В крупнейших городах Франции с девяти вечера и до шести утра веден комендантский час
  • Президент Франции Эммануэль Макрон, объявляя о комендантском часе, признал, что страна столкнулась со второй волной эпидемии
  • Ситуация в стране тревожная, поставлен новый антирекорд более 30 тысяч заболевших за сутки
  • Комендантский час будет действовать по меньшей мере четыре недели
  • При этом, полного запрета на выход из дома не будет, однако будут введены определенные ограничения
  • К примеру, за нахождение на улице без достаточного основания может быть наложен штраф в размере 135 евро
  • Общественный транспорт продолжит работать, для того чтобы люди, работающие в ночное время, рано утром или поздно вечером, могли передвигаться
  • Не планируются и ограничения на поездки между отдельными регионами
  • Правительство Франции настаивает на продлении комендантского часа до начала декабря, однако для этого требуется одобрение парламента
  • Франция находится на десятом месте в мире по количеству заразившихся COVID-19. В стране выявлено более 840 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией
© Sputnik / Dominique Boutin
Около 20 миллионов французов провели первые вечера в режиме комендантского часа, который наступил в регионе Иль-де-Франс и еще восьми городах страны.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201020/15217631/Pustie-ulici-Paris-kak-jivet-gorod-v-komendantskiy-chas-photo.html

Как 20 миллионов французов провели комендантский час, который наступил в Париже, Гренобле, Тулузе, Лилле, Лионе и других крупных городах. Смотрите фотоленту!

Около 20 миллионов французов провели первые вечера в режиме комендантского часа, который наступил в регионе Иль-де-Франс и еще восьми городах страны.

Президент Франции Эмманyэль Макрон распорядился ввести комендантский час в Париже и в ряде других городов Франции с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Помимо столицы и столичного региона Иль-де-Франс, комендантский час введен также в Гренобле, Тулузе, Лилле, Лионе и других крупных городах. Он действует с 21.00 до 06.00 начиная с 17 октября.

Полного запрета на выход из дома не предполагается, однако введены определенные ограничения. За нахождение на улице без веских оснований может быть наложен штраф.



Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Франция, Франция, Париж, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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