Самая скандальная и богатая: Ким Кардашьян отмечает 40 лет - фотолента

Сегодня американской звезде реалити-шоу Ким Кардашьян исполняется 40 лет.

По информации СМИ, она уже арендовала целый закрытый тропический остров для праздничной вечеринки в свою честь.

Ким - дочь известного адвоката Роберта Кардашьяна и светской львицы Крис Дженнер. Она имеет армянские корни со стороны отца.

Родилась Ким в Лос-Анджелесе, а первые шаги к славе сделала в октябре 2007 года, снявшись со всей семьей в реалити-шоу "Семейство Кардашьян". На сегодняшний день вышло десять сезонов шоу и два спин-оффа.

В 2000-2004 гг. Ким была замужем за музыкальным продюсером Деймоном Томасом, в 2011-2013 годы - за нападающим баскетбольной команды "Нью-Джерси Нетс" Крисом Хамфрисом, а с 24 мая 2014-го Ким замужем в третий раз за рэпером Канье Уэстом.

У супругов четверо детей: дочь Норт Уэст, сын Сейнт Уэст, дочь Чикаго Уэст и еще один сын Саам Уэст.

В 2020 году состояние Уэста, по подсчетам Forbes, — $1,3 млрд, а Ким теперь обладательница богатства в $900 млн.