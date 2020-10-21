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Самая скандальная и богатая: Ким Кардашьян отмечает 40 лет - фотолента

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© AFP 2018 / Angela Weiss
Сегодня американской звезде реалити-шоу Ким Кардашьян исполняется 40 лет.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201021/15227024/Samaya-skandalnaya-i-bogataya-Kim-Kardashian-otmechaet-40-letie-photo.html

Сделав свое имя практически нарицательным, Ким Кардашьян смогла построить многомиллионный бизнес. Смотрите фотоленту!

Сегодня американской звезде реалити-шоу Ким Кардашьян исполняется 40 лет.

По информации СМИ, она уже арендовала целый закрытый тропический остров для праздничной вечеринки в свою честь.

Ким - дочь известного адвоката Роберта Кардашьяна и светской львицы Крис Дженнер. Она имеет армянские корни со стороны отца.

Родилась Ким в Лос-Анджелесе, а первые шаги к славе сделала в октябре 2007 года, снявшись со всей семьей в реалити-шоу "Семейство Кардашьян". На сегодняшний день вышло десять сезонов шоу и два спин-оффа.

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В 2000-2004 гг. Ким была замужем за музыкальным продюсером Деймоном Томасом, в 2011-2013 годы - за нападающим баскетбольной команды "Нью-Джерси Нетс" Крисом Хамфрисом, а с 24 мая 2014-го Ким замужем в третий раз за рэпером Канье Уэстом.

У супругов четверо детей: дочь Норт Уэст, сын Сейнт Уэст, дочь Чикаго Уэст и еще один сын Саам Уэст.

В 2020 году состояние Уэста, по подсчетам Forbes, — $1,3 млрд, а Ким теперь обладательница богатства в $900 млн.

Теги:
звезды, знаменитости, шоу-бизнес, Ким Кардашьян, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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