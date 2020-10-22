Mercedes-Benz Fashion Week Russia: соцсети, маски и новые коллекции

Около 60 дизайнеров и домов моды представят свои новые коллекции — все показы и презентации транслируются в соцсетях. Смотрите нашу фотоленту!

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит с 19 по 23 октября одновременно на 8 площадках в Москве.

Около 60 дизайнеров и домов моды представят свои новые коллекции — все показы и презентации транслируются в соцсетях.

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией в Москве организаторы Mercedes-Benz Fashion Week Russia приняли решение перенести показы этого сезона из "Манежа" на индивидуальные площадки с упором на онлайн-трансляции.

В рамках московской Недели моды пройдут специальные показы российских дизайнеров в Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Якутске, а также коллективный показ индонезийских дизайнеров — прямая трансляция будет вестись из Джакарты. Кроме того, в расписании заявлены дома моды из Аргентины, Великобритании, Перу и США.