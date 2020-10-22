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Mercedes-Benz Fashion Week Russia: соцсети, маски и новые коллекции

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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит с 19 по 23 октября одновременно на 8 площадках в Москве.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201022/15234133/Mercedes-Benz-Fashion-Week-Russia-socseti-maski-novie-kollekcii.html

Около 60 дизайнеров и домов моды представят свои новые коллекции — все показы и презентации транслируются в соцсетях. Смотрите нашу фотоленту!

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит с 19 по 23 октября одновременно на 8 площадках в Москве.

Около 60 дизайнеров и домов моды представят свои новые коллекции — все показы и презентации транслируются в соцсетях.

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией в Москве организаторы Mercedes-Benz Fashion Week Russia приняли решение перенести показы этого сезона из "Манежа" на индивидуальные площадки с упором на онлайн-трансляции.

В рамках московской Недели моды пройдут специальные показы российских дизайнеров в Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Якутске, а также коллективный показ индонезийских дизайнеров — прямая трансляция будет вестись из Джакарты. Кроме того, в расписании заявлены дома моды из Аргентины, Великобритании, Перу и США.

Теги:
Россия, Россия, Москва, Москва, мода, мода, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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