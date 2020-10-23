Самые сексуальные женщины России по версии MAXIM - фотолента

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Кого выбрали самой сексуальной читатели популярного журнала MAXIM - смотрите скорее нашу фотоленту!
Популярный мужской журнал Maxim объявил, что читательское голосование за "Самую сексуальную женщину России" завершилось. Финальные результаты рейтинга появятся в декабрьском номере: это будет сводный рейтинг голосования читателей и звездного жюри.
Но уже стало известно, кого выбрали читатели.
Смотрите нашу фотоленту!