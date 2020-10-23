Самые сексуальные женщины России по версии MAXIM - фотолента

Кого выбрали самой сексуальной читатели популярного журнала MAXIM - смотрите скорее нашу фотоленту!

Популярный мужской журнал Maxim объявил, что читательское голосование за "Самую сексуальную женщину России" завершилось. Финальные результаты рейтинга появятся в декабрьском номере: это будет сводный рейтинг голосования читателей и звездного жюри.

Но уже стало известно, кого выбрали читатели.

Смотрите нашу фотоленту!