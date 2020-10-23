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Самые сексуальные женщины России по версии MAXIM - фотолента

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© Sputnik / Maksim Blinov
Участница группы "Винтаж" Анна Плетнева.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/17/15242309.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201023/15243026/Samie-seksualnie-jenchini-Rossii-po-versii-MAXIM-photo.html

Кого выбрали самой сексуальной читатели популярного журнала MAXIM - смотрите скорее нашу фотоленту!

Популярный мужской журнал Maxim объявил, что читательское голосование за "Самую сексуальную женщину России" завершилось. Финальные результаты рейтинга появятся в декабрьском номере: это будет сводный рейтинг голосования читателей и звездного жюри. 

Но уже стало известно, кого выбрали читатели.

Смотрите нашу фотоленту!

Теги:
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