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Мечеть в стиле хай-тек в Набережных Челнах - фотолента

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© Sputnik / Maksim Bogodvid
Новая мечеть "Чаллы Яр" в стиле хай-тек открылась в городе Набережные Челны в Татарстане. 
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/1a/15257263.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201026/15257594/Mechet-v-stile-hi-tech-v-Naberejnih-Chelnah-photo.html

Необычные архитектурные решения присутствуют и в отделке фасадов, и в интерьере здания. Смотрите фото!

Новая мечеть "Чаллы Яр" в стиле хай-тек открылась в городе Набережные Челны в Татарстане. 

"Чаллы Яр" – первая мечеть в городе, построенная в стиле high-tech. Необычные архитектурные решения присутствуют и в отделке фасадов, и в интерьере здания.

Новая мечеть расположена неподалеку от Орловского кольца. Она приспособлена для верующих с ограниченными физическими возможностями, для которых представлена отдельная тахаратхана.

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Ее площадь составляет 450 квадратных метров. Мечеть вмещает в себя несколько учебных классов и отдельный зал для проведения мероприятий.

Также в здании могут находиться более 200 посетителей одновременно.

Теги:
религия, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото, мечеть



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