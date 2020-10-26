Мечеть в стиле хай-тек в Набережных Челнах - фотолента

Необычные архитектурные решения присутствуют и в отделке фасадов, и в интерьере здания. Смотрите фото!

Новая мечеть "Чаллы Яр" в стиле хай-тек открылась в городе Набережные Челны в Татарстане.

"Чаллы Яр" – первая мечеть в городе, построенная в стиле high-tech. Необычные архитектурные решения присутствуют и в отделке фасадов, и в интерьере здания.

Новая мечеть расположена неподалеку от Орловского кольца. Она приспособлена для верующих с ограниченными физическими возможностями, для которых представлена отдельная тахаратхана.

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Ее площадь составляет 450 квадратных метров. Мечеть вмещает в себя несколько учебных классов и отдельный зал для проведения мероприятий.

Также в здании могут находиться более 200 посетителей одновременно.