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Битлджус и Круэлла: самые известные костюмы звезд на Хэллоуин - фотолента

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© AFP 2018 / Getty Images for Heidi Klum / Nicholas Hunt
Супермодель Хайди Клум в образе Джессики Рэббит и модель Джиджи Хадид.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201027/15268942/Beetlejuice-i-Cruella-samie-izvestnie-kostumi-zvezd-na-Halloween-photo.html

Предлагаем вспомнить самые запоминающиеся наряды знаменитостей за несколько лет - смотрите нашу фотоленту!

В этом году Хэллоуин будет отмечаться более скромно, чем обычно.

Однако ничто не помешает звездам и просто любителям этого праздника нарядиться в самые необычные костюмы даже у себя дома.

Отмечаем Хэллоуин за просмотром необычных хорроров >>

А пока предлагаем вспомнить самые запоминающиеся наряды знаменитостей за несколько лет - смотрите нашу фотоленту!

Теги:
Хэллоуин, звезды, шоу-бизнес, знаменитости, США, США, праздник, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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Битлджус и Круэлла: самые известные костюмы звезд на Хэллоуин - фотолента
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