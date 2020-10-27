Битлджус и Круэлла: самые известные костюмы звезд на Хэллоуин - фотолента

Предлагаем вспомнить самые запоминающиеся наряды знаменитостей за несколько лет - смотрите нашу фотоленту!

В этом году Хэллоуин будет отмечаться более скромно, чем обычно.

Однако ничто не помешает звездам и просто любителям этого праздника нарядиться в самые необычные костюмы даже у себя дома.

Отмечаем Хэллоуин за просмотром необычных хорроров >>

А пока предлагаем вспомнить самые запоминающиеся наряды знаменитостей за несколько лет - смотрите нашу фотоленту!