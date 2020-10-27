Битлджус и Круэлла: самые известные костюмы звезд на Хэллоуин - фотолента

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Предлагаем вспомнить самые запоминающиеся наряды знаменитостей за несколько лет - смотрите нашу фотоленту!
В этом году Хэллоуин будет отмечаться более скромно, чем обычно.
Однако ничто не помешает звездам и просто любителям этого праздника нарядиться в самые необычные костюмы даже у себя дома.
Отмечаем Хэллоуин за просмотром необычных хорроров >>
А пока предлагаем вспомнить самые запоминающиеся наряды знаменитостей за несколько лет - смотрите нашу фотоленту!