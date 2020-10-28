Это смотрел каждый: самые популярные мультфильмы - фотолента

В честь Международного дня анимации мы подготовили фотоленту с кадрами из мультфильмов, которые смотрел каждый из вас!

Сегодня отмечается Международный день анимации.

Дата празднования была выбрана не случайно: именно в этот день в 1892 году художник и изобретатель из Франции Эмиль Рейно продемонстрировал почтенной парижской публике, которая собралась в зале "Кабинета фантастики" музея Гревен, "светящиеся пантомимы" — движущиеся изображения, воспроизведенные на экране.

Накануне Международного дня анимации художники-аниматоры практически со всего света обмениваются программами своих фильмов и устраивают премьерные показы своих творений. В настоящее время подобные анимационные киносеансы одновременно проходят уже в 104 странах мира.

В честь этого мы подготовили фотоленту с кадрами из мультфильмов, которые смотрел каждый из вас!