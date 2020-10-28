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Это смотрел каждый: самые популярные мультфильмы - фотолента

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Персонаж Чебурашка из советского мультфильма.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/1c/15275072.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201028/15275677/Eto-smotrel-kajdiy-samie-popularnie-multfilmi-photo.html

В честь Международного дня анимации мы подготовили фотоленту с кадрами из мультфильмов, которые смотрел каждый из вас!

Сегодня отмечается Международный день анимации.

Дата празднования была выбрана не случайно: именно в этот день в 1892 году художник и изобретатель из Франции Эмиль Рейно продемонстрировал почтенной парижской публике, которая собралась в зале "Кабинета фантастики" музея Гревен, "светящиеся пантомимы" — движущиеся изображения, воспроизведенные на экране.

Накануне Международного дня анимации художники-аниматоры практически со всего света обмениваются программами своих фильмов и устраивают премьерные показы своих творений. В настоящее время подобные анимационные киносеансы одновременно проходят уже в 104 странах мира.

В честь этого мы подготовили фотоленту с кадрами из мультфильмов, которые смотрел каждый из вас!

Теги:
мультфильм, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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